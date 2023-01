Dakar 2023: Al-Rajhi enlève la 7e étape, disputée sans les motos

Le pilote saoudien Toyota Yazeed al-Rajhi et son co-pilote allemand Dirk Von Zitzewitz lors de l'étape N°6 du Dakar 2023 entre Ha'il et Al Duwadimi, en Arabie saoudite le 6 janvier 2023

Ryad (AFP) – Le Saoudien Yazeed Al-Rajhi et son copilote allemand Dirk Von Zitzwewitz ont remporté au volant de leur Toyota la 7e étape du rallye Dakar samedi, une étape dans la grisaille annulée pour la catégorie moto en raison des conditions climatiques de ces derniers jours.

Publicité Lire la suite

Le Saoudien, remotivé après ses problèmes techniques de la veille qui lui ont coûté 5 h et 28 min de retard, a combattu tout au long des 333 km du parcours chronométré, aux prises notamment avec Guerlain Chicherit et sa Prodrive.

Selon le classement provisoire, Al-Rajhi a réalisé le meilleur chrono sur cette étape entre Ryad et al-Duwadimi plus au nord-ouest, faite dans les premiers kilomètres de pistes dans les montagnes caillouteuses et de navigation entre les canyons.

Al-Rahji a devancé deux Prodrive: de 8 min et 54 sec celle pilotée par le Lituanien Vaidotas Zala, et de 10 min et 15 sec celle de Chicherit et son copilote Alex Winocq.

"C'était enfin une bonne journée" malgré "une navigation un peu piégeuse à certains endroits", s'est réjoui Zala.

La journée a par contre été aussi sombre que le ciel pour Audi, avec un nouveau coup dur.

Mattias Ekström, passé en tête du classement provisoire au km 196, a été freiné dans sa course quelques centaines de mètres plus loin en raison d'un problème technique.

Son coéquipier Carlos Sainz, pourtant bien en course sur les premiers kilomètres, a dû venir à sa rescousse. Il a perdu quelques minutes, qui ne comptent plus guère pour l'Espagnol vu l'abîme qui le sépare des premiers du classement.

Après le choc vendredi contre une butte, sur laquelle se sont aussi heurtés Stéphane Peterhansel et Edouard Boulanger qui ont d'ailleurs dû abandonner, "El Matador" n'a en effet pas terminé la spéciale et est revenu vers 23h00 sous la pluie. Il a écopé d'une pénalité de 10h45, le temps estimé de l'étape, et de 18h00 supplémentaires pour n'avoir pas suivi le tracé et n'avoir donc pas validé une série de points de passage.

Les pilotes Toyota Nasser Al-Attiyah (à gauche) et Erik Van Loon après la neutralisation de l'étape N°3 du Dakar 2023 entre al-Ula et Hail en Arabie saoudite le 3 janvier 2023 © FRANCK FIFE / AFP/Archives

Les images du jour retiendront aussi les tonneaux du pilote néerlandais Erik van Loon. Le Néerlandais a perdu le contrôle de sa Toyota au 99e km de la partie chronométrée de l'étape.

Il a perdu connaissance mais il était conscient lors de sa prise en charge par le service médical de la course, a indiqué l'organisateur ASO. Le pilote, qui souffre de douleurs cervicales, a été héliporté vers un hôpital pour des examens médicaux, selon la même source.

Quadruple vainqueur de l'épreuve, Nasser Al-Attiyah termine pour sa part 14e de l'étape à 19 min et 12 secondes du vainqueur.

Mais le Qatari reste seul maître du jeu au général avec 1 h 01 min d'avance sur le deuxième, son coéquipier sud-africain Henk Lategan, et 1 h 11 min sur le Brésilien Lucas Moraes, un podium temporaire 100% Toyota. Sébastien Loeb est à 1 heure et 54 min.

Cette 7e étape a été remodelée pour s'adapter aux caprices météorologiques. De fortes pluies tombées mardi plus au nord du royaume ont rendu un temps impraticable le site du campement prévu al-Duwadimi. La 6e étape a donc été écourtée, et la 7e annulée pour les motards épuisés par les kilomètres rajoutés, le froid et la pluie.

Samedi, les organisateurs ont également organisé au pied lever un camp d'assistance installé à 94 km après la fin de la spéciale. Des bâches ont été posées sur le bitume et les équipes d'assistance avaient 2h00 pour remettre d'aplomb les voitures avant de les laisser regagner seules un bivouac en configuration fermée à Al-Duwadimi.

En catégorie moto, Skyler Howes occupe la première place devant Toby Price (désormais à 3 min 31 sec) et Kevin Benavides (7 min 01 sec). Van Beveren est cinquième (12 min 20 sec).

© 2023 AFP