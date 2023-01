NBA: Curry de retour à l'entraînement après sa blessure à l'épaule

Le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry sur le banc lors d'un match contre les New York Knicks, le 20 décembre 2022 au Madison Square Garden de New York

San Francisco (AFP) – Le quadruple champion de la NBA Stephen Curry, blessé à l'épaule, a effectué vendredi son retour à l'entraînement et pourrait être de retour sur le terrain la semaine prochaine.

Publicité Lire la suite

Le champion en titre des Golden State Warriors souffrait d'une luxation partielle à l'épaule gauche, après s'être blessé le 14 décembre lors d'une rencontre à Indianapolis.

La star de 34 ans a déclaré lors d'une conférence de presse avoir effectué une bonne première séance d'entraînement "sans limites" avec ses coéquipiers.

"C'était bien de transpirer un peu", a affirmé Curry, rappelant que "c'était le premier jour où je m'entraînais avec tout le monde".

"Ça fait, quoi, trois semaines et demie? J'ai l'impression de ne pas avoir trop perdu".

Curry, qui portait un manchon blanc au bras et à l'épaule gauche sous son maillot, a conclu l'entraînement par des exercices de tir.

Le manager général des Warriors, Bob Myers, a récemment suggéré que Curry puisse jouer le 13 janvier contre les Spurs de San Antonio.

Le principal entraîneur Steve Kerr a estimé mercredi que ce calendrier était possible, même si Curry n'a pas encore été autorisé, sur un plan médical, à rejouer pour les Warriors, champions en titre.

"Il a très bien progressé", a déclaré Kerr, "il n'y a pas eu de contretemps".

"Il monte sur le terrain et en fait de plus en plus chaque jour. Comme Bob l'a dit, nous espérons qu'il sera capable de revenir la semaine prochaine. Nous verrons comment ça se passe".

Meilleur marqueur et passeur de l'équipe avec 30 points et 6,8 passes par match avant sa blessure, Curry a dit qu'il évaluera chaque jour sa capacité à retourner sur le terrain.

Avant même l'absence de Curry, les Warriors réalisaient un début de saison très éloigné de leurs standards habituels.

© 2023 AFP