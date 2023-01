Ski alpin: Odermatt le funambule s'offre à nouveau le géant d'Adelboden

Le Suisse Marco Odermatt à Adelboden le 7 janvier 2023 © Fabrice COFFRINI / AFP

Adelboden (Suisse) (AFP) – Plus acrobate que jamais sur une neige trouée d'ornières, le roi du ski Marco Odermatt s'est offert samedi une deuxième victoire d'affilée dans le géant d'Adelboden (Suisse), assommant un peu plus la course au gros globe.