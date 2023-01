Le footballeur Benjamin Mendy non-coupable de six viols, mais sera rejugé pour un septième

L'international français de Manchester City, Benjamin Mendy, arrive au tribunal de Chester Crown, dans le nord de l'Angleterre, le 15 août 2022 © Paul ELLIS / AFP/Archives

Londres (AFP) – Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non-coupable de six viols et une agression sexuelle vendredi par la justice britannique, mais sera rejugé pour deux accusations de viols et de tentative de viol pour lesquelles le jury n'est pas parvenu à un verdict.