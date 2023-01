NBA: Doncic écoeure les Lakers, Boston accentue sa domination

Russell Westbrook des LA Lakers commet une faute sur Luka Doncic des Dallas Mavericks en NBA le 12 novembre 2023 à Los Angeles © KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

5 mn

Los Angeles (AFP) – Luka Doncic, encore en triple-double, a sorti le costume de sauveur pour Dallas, vainqueur chez LeBron James et les Lakers au bout d'une double prolongation, jeudi en NBA où Boston, plus que jamais patron à l'Est, s'est imposé sans trembler chez son dauphin Brooklyn.