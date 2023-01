Champions Cup: séance de rattrapage pour le Racing 92, Clermont et Montpellier

Le flanker du Racing 92 Fabien Sanconnie à la réception d'une touche lors d'un match de Champions Cup contre les Harlequins à Twickenham, le 18 décembre 2022 © Glyn KIRK / AFP/Archives

Paris (AFP) – Objectif huitièmes de finale. Derrière les cadors toulousains et rochelais, déjà qualifiés, Montpellier, Clermont et le Racing 92 peuvent encore espérer rejoindre la phase finale de la Champions Cup, ce week-end, au terme de la 4e et dernière journée de la phase de poule.