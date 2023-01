The Ocean Race: Holcim-PRB et Kevin Escoffier remportent la 1re étape

Le voilier suisse Holcim-PRB, lors du départ de l'Ocean Race, le 15 janvier 2023 © JOSE JORDAN / AFP/Archives

2 mn

Paris (AFP) – Le voilier suisse Holcim-PRB, skippé par le Breton Kevin Escoffier, a remporté samedi à Mindelo (Cap-Vert) la première étape de The Ocean Race, course autour du monde par équipages et par étapes, cinq jours après leur départ d'Alicante (Espagne).