NBA: Irving et James brillent, le Thunder fait chuter les Nuggets

LeBron James, la star des Los Angeles, Lakers pendant le quatrième quart-temps du match NBA contre les Trail Blazers, à Portand, le 22 janvier 2023 © Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Los Angeles (AFP) – Kyrie Irving et LeBron James, auteurs de 38 et 37 points, ont fait gagner Brooklyn et les Lakers, à Golden State et Portland, dimanche en NBA, où Denver, leader à l'Ouest, a concédé sa première défaite en dix matches face à Oklahoma City.