Foot, rugby, hand, le sport français cerné par les affaires

Le président de la FFF, Noël Le Graët, le 12 juillet 2016 à Paris © ALAIN JOCARD / AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Football, rugby et maintenant handball, avec la condamnation du patron de sa Ligue pour "corruption de mineur", sans oublier la crise interne au sein du Comité national olympique : depuis plusieurs mois, le sport français accumule les affaires extra-sportives, alors que se profilent les JO-2024 de Paris dans un an et demi.