Basket: Embiid décidera s'il joue avec la France "après la fin de la saison" de NBA (presse)

Paris (AFP) – Le pivot camerounais des Philadelphia Sixers, Joël Embiid, récemment naturalisé français et américain, décidera s'il joue avec la France "après la fin de la saison" de NBA, prévue en juin, a-t-il indiqué au quotidien sportif L'Equipe.

"Je suis concentré sur cette saison de NBA, car on a une bonne opportunité d'être champion avec les Sixers. Je veux que ma tête soit à 100% ici", a répondu Embiid, 28 ans, dans cette interview publiée jeudi par L'Equipe sur son site internet.

"On prendra la décision après la fin de la saison", a-t-il ajouté, alors que les Bleus ont pour principale échéance les Mondiaux qui auront lieu du 25 août au 10 septembre au Japon, aux Philippines et en Indonésie.

Interrogé spécifiquement sur un calendrier qui le verrait enchaîner une saison de NBA avec une participation au Mondial-2023 ou aux JO-2024 à Paris, Embiid a encore reconnu qu'il s'agirait d'"un bel enchaînement".

"Mais je ne sais pas ce qui va se passer d'ici là, car si je gagne en NBA, je peux être tellement fatigué derrière... Donc ça dépendra de mon corps aussi", a-t-il tempéré.

L'équipe de NBA de Joel Embiid, les Philadelphia Sixers, sont après la mi-saison deuxièmes de la conférence Est et devraient se qualifier pour les play-offs, qui débuteront en avril. La finale de la saison de NBA aura elle lieu en juin.

Joel Embiid (2,13 m, 127 kg), qui tourne à 33,4 points par match et près de 10 (9,8) rebonds, est l'une des stars des Sixers avec l'Américain James Harden. A cet égard, il est un candidat au titre très convoité de meilleur joueur de la saison régulière (MVP), après l'avoir manqué de peu la saison dernière.

Après l'acquisition de la nationalité française l'été dernier, le sélectionneur français Vincent Collet a ouvert la porte à son intégration avec les Bleus.

"Je ne vois pas pourquoi on ne le sélectionnerait pas. On a toujours pris les meilleurs joueurs et (...) il fait partie de cette catégorie", a-t-il estimé.

Même si le joueur a également acquis la nationalité américaine en septembre dernier, le manager des Bleus Boris Diaw s'est aussi voulu confiant.

Sollicitée par l'AFP jeudi matin, la Fédération française (FFBB) n'a pu être jointe.

