Open d'Australie: Elena Rybakina qualifiée pour la finale en battant Victoria Azarenka

Melbourne (AFP) – La Kazakhe Elena Rybakina, 25e mondiale et vainqueure à Wimbledon l'an dernier, s'est qualifiée jeudi pour la finale de l'Open d'Australie en dominant la Bélarusse et double lauréate à Melbourne (2012, 2013) Victoria Azarenka (24e) 7-6 (7/4), 6-3.

"Je suis très heureuse et fière d'être en finale ici pour la première fois", a commenté Rybakina, qui n'avait jamais dépassé le troisième tour en trois participations jusque-là au Majeur australien.

Elle jouera samedi pour le titre contre la Bélarusse Aryna Sabalenka (5e) ou la Polonaise Magda Linette (45e).

"Aujourd'hui, ça a été dur parce que les conditions faisaient que les balles n'étaient pas très rapides", a expliqué la puissante joueuse de 23 ans.

Elle n'a pas pu s'appuyer totalement sur sa plus grosse arme, le service: elle a réussi neuf aces (pour trois doubles fautes) mais a servi 58% de premières balles et vu 64% de ses services revenir. Par comparaison, en quarts Ostapenko ne lui en avait renvoyé que 57%.

Dans l'échange, elle a réussi 30 coups gagnants et commis 21 fautes directes.

Au cours du premier set, les deux joueuses se sont échangé les jeux de service à deux reprises. A 5-3 sur sa mise en jeu, Rybakina a ainsi eu une balle de set, mais la Bélarusse a réussi le débreak puis est revenue à 5-5.

Là, Azarenka a eu trois balles consécutives de nouveau break, mais Rybakina a aligné cinq points d'affilée pour mener 6-5. Elle n'a cependant pu empêcher Azarenka d'emmener la manche au tie break.

La Kazakhe d'origine russe s'est alors détachée 6/4 et a bénéficié d'une double faute de son adversaire pour empocher le set.

Elle a ensuite réussi un double break pour mener 5-2 et servir pour le match.

Elle n'a pas su conclure tout de suite et Azarenka a refait un de ses breaks de retard, mais s'est inclinée quelques minutes plus tard sur sa propre mise en jeu, sur une 27e et ultime faute directe.

La Kazakhe Elena Rybakina en interview après sa victoire en demi-finale contre la Bélarusse Victoria Azarenka, le 26 janvier 2023 à Melbourne © WILLIAM WEST / AFP

Rybakina abordera la finale forte de l'expérience de Wimbledon l'an dernier, où elle était parvenue à ce stade en Majeur pour la première fois de sa carrière.

"J'ai plus d'expérience maintenant. Je veux juste venir sur le court et en profiter. On verra comment ça se passe: je me battrai, je ferai de mon mieux et j'espère gagner", a-t-elle assuré.

