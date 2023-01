Patinage: la Géorgienne Gubanova championne d'Europe devant Hendrickx

Paris (AFP) – En l'absence des patineuses russes, la Géorgienne Anastasiia Gubanova a été sacrée championne d'Europe de patinage artistique devant la favorite belge Loena Hendrickx, samedi à Espoo (Finlande).

Malgré un accroc sur un triple flip, Gubanova, déjà en tête après le court, a remporté le programme libre, en patinant sur la musique du film "Slumdog millionaire" dans une combinaison à paillettes évoquant un sari.

"Je suis sous le choc, mais le travail paie", a réagi la nouvelle reine continentale, 20 ans, qui a frôlé les 200 points au total (199,91).

"J'étais tellement stressée avant de patiner, et mentalement, c'était très dur, a-t-elle dit. A la fin de ma performance, il y avait beaucoup d'émotions. J'étais surtout contente d'avoir réussi à me surpasser."

Onzième aux Jeux olympiques de Pékin puis sixième aux Mondiaux de Montpellier, celle qui représentait la Russie jusqu'à l'été 2021 remporte ainsi le plus beau titre de sa carrière.

Elle devance de plus de six points Loena Hendrick, vice-championne du monde l'an dernier, et qui était la grande favorite pour succéder à la Russe Kamila Valieva. Mais la Belge, qui avait déjà commis une erreur inhabituelle dans le programme court jeudi, a lourdement chuté à deux reprises.

"Je ne suis pas contente du tout. Je voulais faire un bon programme et je ne l'ai pas fait. Je suis très déçue", a reconnu la patineuse de 23 ans, au pied du podium l'an passé à Talinn.

"J'étais vraiment en confiance parce qu'hier et aujourd'hui, à l'entraînement, ça n'aurait pas pu mieux se passer. Et ensuite j'ai fait deux grosses fautes. C'était trop, ce n'était pas bien, ce n'était pas assez bien."

La troisième place est revenue à la Suissesse Kimmy Repond, 16 ans, qui a réalisé un programme sans faute sur une musique du groupe de rock britannique Muse (192,51 pts).

L'an dernier, les trois places du podium avaient été monopolisées par des patineuses russes mais celles-ci ont été exclues de l'édition 2023 en raison de la guerre en Ukraine.

La seule patineuse française en lice, Léa Serna, avait été éliminée après le programme court.

