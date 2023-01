Italie: rien ne va plus pour Milan et la Juventus

Naples (Italie) (AFP) – Rien ne va plus pour l'AC Milan, étrillé à San Siro par Sassuolo (5-2) dans la lignée d'un mois de janvier noir, et la Juventus Turin, dominée chez elle par Monza (2-0) et plus que jamais engluée dans les profondeurs après sa pénalité de quinze points.

Publicité Lire la suite

Les Rossoneri (4e) semblent avoir tiré un trait sur le scudetto, avec douze points de retard sur Naples qui pourront devenir quinze en soirée si le leader maintient son rythme contre l'AS Rome (6e), dans l'affiche de la 20e journée de Serie A.

"On ne conservera probablement pas le scudetto, mais notre scudetto sera de rester dans la zone Champions (quatre premières places, ndlr)", a d'ailleurs admis l'entraîneur Stefano Pioli sur Sky Sport.

Malgré un but d'Olivier Giroud, son premier depuis le Mondial, les Rossoneri ont été encore une fois méconnaissables, comme ils l'avaient été en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (3-0) il y a dix jours ou mardi à Rome contre la Lazio (4-0).

Le champion, surclassé par une équipe qui n'avait pas gagné depuis octobre, a pris dix-huit buts en sept matches en 2023. Et cela faisait plus de 25 ans et une défaite 6 à 1 contre la Juventus de Turin qu'il n'avait pas concédé cinq buts à domicile.

Le joueur de l'AC Milan Olivier Giroud fête un but inscrit contre Sassuolo, au stade de San Siro à Milan le 29 janvier 2023. © MIGUEL MEDINA / AFP

S'ils sont encore provisoirement dans le bon wagon pour la C1, les Milanais pouvaient être dépassés en soirée par la Lazio Rome et l'AS Rome, juste derrière à un point.

"On prend trop de buts, c'est difficile de gagner quand tu encaisses trois, quatre, cinq buts...", a soupiré Giroud.

"On doit rester unis et nous battre ensemble. C'est une période difficile, on doit se relever tous ensemble", a ajouté le vice-champion du monde, à une semaine du derby contre l'Inter Milan.

Pogba sur le banc

La Juventus a aussi le moral en berne après s'être fait battre pour la deuxième fois de la saison par Monza.

Après s'être fait refuser un premier but pour un hors-jeu de quelques centimètres, Monza a concrétisé sa belle entame de match par Patrick Ciurria (18e), profitant d'une défense turinoise arrêtée, puis doublé le score par Dany Mota (39e).

De quoi laisser perplexe Massimiliano Allegri: "On a pris dix buts en trois matches (1-5 contre Naples, 3-3 contre l'Atalanta, ndlr)... Monza a bien joué mais on leur a facilité les choses: on ne peut pas prendre un but sur une touche, ils sont sortis avec une facilité désarmante...", a regretté l'entraîneur turinois sur DAZN, même si son équipe a relevé la tête en seconde période.

Le joueur du Monza Dany Mota marque un but face à la Juventus, à Turin le 29 janvier 2023. © Isabella BONOTTO / AFP

Monza remonte à la 11e place, devant la Juventus désormais 13e. Les Bianconeri sont distancés à 15 points de la quatrième place synonyme de Ligue des champions, dans l'attente du recours contre la pénalité infligée par la Fédération italienne dans l'affaire des plus-values surévaluées.

Si Dusan Vlahovic a repris la compétition après trois mois d'absence, Paul Pogba est resté sur le banc pour sa première convocation depuis son retour à la Juve, l'été dernier.

Le Français n'a plus joué en compétition depuis avril, avec Manchester United. Il s'est blessé au ménisque latéral du genou droit en juillet, après un premier match amical de préparation, et avait dû être opéré début septembre, ce qui l'avait privé du Mondial-2022.

La "Pioche" peut espérer renouer avec la compétition jeudi à l'occasion des quarts de finale de Coupe d'Italie contre la Lazio Rome.

© 2023 AFP