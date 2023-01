Ligue 1: Nice et un excellent Schmeichel s'offrent Lille

Nice (AFP) – Nice, au collectif soudé et porté par un très bon Kasper Schmeichel, a battu Lille (1-0) dimanche à l'Allianz Riviera, lors de la 20e journée de L1, et confirme son regain de forme depuis le limogeage de Lucien Favre.

Publicité Lire la suite

Didier Digard et Nice enchaînent un troisième match sans défaite. Avec sept points en trois rencontres depuis le changement d'entraîneur, les Aiglons (28 points) reviennent à six unités de leurs adversaires, et à neuf de Rennes, actuellement européen.

Lille, invaincu depuis le 30 octobre à Lyon (1-0) et qui restait sur une seule défaite en 10 journées de L1 (pour six victoires et trois nuls) a donc subi un gros coup d'arrêt.

Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca se sont créé quatre grosses occasions en première mi-temps, alors que le score était encore vierge. Mais le talent de Schmeichel et le manque de réalisme les a perdus.

Il devront réagir contre Clermont dès mercredi, alors que Nice va tenter de poursuivre sa bonne passe et se mettre à l'épreuve du chaudron lensois. Digard et son staff peuvent y croire: outre la victoire cohérente, ils enregistrent le retour de Youcef Atal et l'entrée de la recrue Youssuf Ndayishimiye a été prometteuse.

Bouanani passeur, Laborde buteur

Si Nice, sans Nicolas Pépé, absent de dernière minute en raison d'un problème à un genou, a poussé fort d'entrée, il a fallu attendre plus d'une demi-heure pour voir son remplaçant, le jeune Badredine Bouanani, 18 ans, offrir à Gaëtan Laborde le seul but de la rencontre (1-0, 35e).

Les joueurs de Nice le 29 janvier 2023 à Nice © Valery HACHE / AFP

Arrivé en provenance de Lille à l'été dernier pour signer son premier contrat professionnel sur la Côte d'Azur, Bouanani a, pour sa première titularisation dans l'élite, fait preuve d'une belle aisance technique et d'une belle personnalité sur son côté droit.

Alors que Nice était en difficulté, il a profité de la passe en retrait mal assurée de Rémy Cabella pour aller fixer le gardien nordiste Lucas Chevalier et servir Laborde, qui n'a pas raté la cible et inscrit son sixième but de la saison en L1 (son quatrième avec Nice, après deux à Rennes).

Si les Aiglons ont atteint la pause avec un but d'avance, ils l'ont aussi et surtout dû à leur gardien Kasper Schmeichel, qui a été parfait sur chaque vague de contre lillois.

Il a, dans un premier temps, excellé devant Mohamed Bayo (10e). Puis, il a, à chaque fois, gagné son duel en un contre un. Devant Cabella à deux reprises (25e et 28e) et devant Thimothy Weah (31e). Si l'on ajoute deux arrêts sur des tentatives de loin de Ismaily (22e) et Bayo (31e), et une deuxième période maîtrisée, le gardien international danois a été l'homme-clé des Niçois.

© 2023 AFP