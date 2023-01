Ski alpin: Lena Dürr contrarie pour quelques semaines les plans records de Shiffrin

Špindleruv Mlýn (République Tchèque) (AFP) – Pour quelques centièmes de seconde, Lena Dürr a devancé Mikaela Shiffrin dimanche à Spindleruv Mlyn (République tchèque), l'Allemande retardant de quelques semaines la 86e victoire de l'Américaine qui reste à un succès de la légende suédoise du ski alpin, Ingemar Stenmark.

Mikaela Shiffrin l'avait anticipé samedi, en célébrant sa 85e victoire en Coupe du monde à Spindleruv Mlyn, la piste où elle a débuté sur le circuit international il y a un près de douze ans en 2011. Face à la concurrence de plus en plus dense, elle avait estimé devoir aller à la limite pour avoir une chance de s'imposer, malgré un succès avec une marge confortable.

Cette saison, la Suédoise Anna Swenn Larsson et la Suissesse Wendy Holdener sont venues perturber le duel entre Shiffrin et la Slovaque Petra Vlhova qui s'était établi entre les piquets serrés l'hiver dernier.

Il y a désormais une cinquième slalomeuse qui se mêle à la lutte, puisque Lena Dürr, première poursuivante de Shiffrin samedi dans la station tchèque, a mis fin à plus de onze ans de disette pour le ski allemand en slalom. A l'époque, c'était la polyvalente Maria Höfl-Riesch qui s'était imposée à Levi en novembre 2011.

Après une première manche dominée et près de sept dixièmes de seconde d'avance sur Dürr, Shiffrin a manqué de jus dans la seconde manche, pour échouer à six petits centièmes de l'Allemande.

Il faut dire qu'elle enchaînait dimanche une septième course en l'espace de dix jours, après les épreuves de vitesse à Cortina d'Ampezzo (Italie), et les épreuves techiques à Kronplatz (Italie) et Spindleruv Mlyn.

Petit globe en lot de consolation

"Ca m'a pris du temps, et j'ai simplement tout risqué. C'est fou d'avoir réalisé ça aujourd'hui", a commenté après la course Lena Dürr, qui avait signé il y a dix ans jour pour jour sa première victoire lors du slalom parallèle à Moscou en 2013.

"L'avance (de Shiffrin) était assez importante, donc je ne pensais pas que c'était encore possible de gagner aujourd'hui. Mais j'ai essayé de tout mettre. Ca se passait vraiment bien lors des dernières courses, on savait que c'était possible", a-t-elle ajouté au micro de la télévision publique allemande ZDF.

Mikaela Shiffrin (gauche), Lena Duerr et Zrinka Ljutic à Spindleruv Mlyn, République tchèque, le 29 janvier 2023 © VLADIMIR SIMICEK / AFP

Dürr est montée sur le podium de quatre des cinq derniers slaloms et s'avance comme prétendante à la médaille mondiale dans trois semaines.

A 27 ans, Shiffrin n'a pas (encore) égalé le record de 86 victoires d'Ingemar Stenmark. Pour cela il lui faudra patienter et elle disposera encore de onze courses, dont quatre en technique, cette saison pour y parvenir.

Petit lot de consolation pour la skieuse de Vail (Colorado): dimanche elle a décroché son septième petit globe de slalom, puisque Holdener, qui a été éliminée en première manche, et Vlhova, seulement 13e dimanche, comptent 255 points de retard au classement de la Coupe du monde de slalom, à deux courses du terme.

Au classement général de la Coupe du monde, Shiffrin compte désormais 1.697 points, soit 731 de plus que Vlhova. A onze courses de la fin de la saison, elle a déjà posé une main et trois doigts sur un cinquième gros globe de cristal.

Shiffrin va désormais pouvoir un peu souffler la semaine prochaine, avant de mettre le cap vers les Alpes françaises et les stations de Courchevel et Méribel, pour les Mondiaux-2023 (6-19 février).

Elle y visera un cinquième titre mondial en slalom et un premier en slalom géant en fin de quinzaine, mais commencera dès le 6 février par la défense de son titre mondial en combiné, le seul qu'elle avait ramené de Cortina d'Ampezzo en 2021.

