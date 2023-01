Italie: Thauvin rebondit à l'Udinese après son départ du Mexique

Rome (AFP) – Florian Thauvin, sans club depuis la résiliation de son contrat par les Tigres de Monterrey, a rejoint l'Udinese, en Serie A, pour s'offrir une nouvelle expérience à l'étranger après l'Angleterre (Newcastle) et le Mexique, a annoncé mardi le club italien.

"L'attaquant français a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025", a annoncé le club du Frioul, au nord-est de l'Italie, actuellement septième du Championnat d'Italie, à quelques heures de la clôture du mercato fixée à 20h00 en Italie.

L'attaquant âgé de 30 ans a été libéré il y a quelques jours par les Tigres, où il jouait depuis l'été 2021, pour libérer une place d'étranger au profit d'un joueur argentin peu connu, Nicolas Ibanez. En un an et demi, le bilan de l'ex-Marseillais est assez modeste sous le maillot du club mexicain avec 39 matches disputés (dont 23 comme titulaire) pour huit buts et cinq passes décisives.

Thauvin est donc le quatrième champion du monde français de 2018 à rejoindre la Serie A après Olivier Giroud (AC Milan), Paul Pogba (Juventus) et Samuel Umtiti (prêté à Lecce par le FC Barcelone).

Il était devenu une priorité de l'Udinese après la blessure de l'attaquant Gerard Deulofeu, l'un des artisans du beau début de saison de la formation italienne, qui va devoir être opéré du genou gauche.

Avec ce retour en Europe, Thauvin va trouver l'occasion de se relancer après la fin de son aventure peu glorieuse au Mexique, où il n'a jamais vraiment réussi à trouver des marques, à l'image de ses débuts qui avaient été marqués par un carton rouge dès son premier match.

Sa disgrâce s'est concrétisée en début de semaine dernière, quand le club mexicain avait officialisé sa décision "de mettre fin" à son contrat. Mardi dernier, le joueur s'était présenté malgré tout aux portes du centre d'entraînement, avec un avocat pour constater que l'accès lui en était désormais interdit, d'après certaines sources. Seul son compatriote André-Pierre Gignac, l'idole locale, avait échangé quelques mots avec lui, avaient relaté des témoins visuels.

Un accord avait finalement été trouvé dans les jours suivants.

© 2023 AFP