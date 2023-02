Football américain: à 45 ans, la superstar Tom Brady raccroche, "pour de bon"

Los Angeles (AFP) – Cette fois, Tom Brady en est sûr: le meilleur joueur de l'histoire du football américain prend sa retraite "pour de bon" à 45 ans, un an après avoir déjà pris cette décision et fait volte-face quelques semaines plus tard.

C'est une vidéo filmée près d'une plage, avec en arrière-plan des immeubles. Et en quelques minutes mercredi, elle a été visionnée des centaines de milliers de fois: habillé d'un tee-shirt gris et visiblement ému, Brady se filme lui-même et annonce qu'il met un terme à sa carrière après 23 saisons dans l'éprouvante Ligue nationale de football américain (NFL).

"Je prends ma retraite, pour de bon", explique celui qui était encore cette saison le quarterback des Tampa Bay Buccaneers.

"Je sais que tout le processus avait été énorme la dernière fois. Cette fois, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais appuyer sur le bouton d'enregistrement et vous le dire à vous en premier", a-t-il poursuivi à destination de ses fans.

"Je pense qu'on ne peut faire un annonce super émouvante qu'une seule fois et j'ai déjà fait la mienne il y a un an. Merci vraiment à vous tous pour m'avoir encouragé. Merci à tous pour m'avoir permis de vivre mon rêve absolu, je n'aurai rien changé (à ma carrière), je vous aime tous", a conclu, au bord des larmes, celui qui a remporté sept éditions du Super Bowl, dont six avec les New England Patriots.

Consultant TV

Il y a tout juste un an, Brady avait déjà annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, avant de sortir de sa retraite le 13 mars 2022.

Depuis, Brady a divorcé de la top model brésilienne Gisele Bündchen, avec qui il formait depuis treize ans aux Etats-Unis un couple star. Il a conduit ses Buccaneers en play-offs NFL avant d'être éliminé le 16 janvier dès le premier tour par Dallas (31-14).

Les fans de football américain attendaient de savoir s'il allait poursuivre à sa carrière, à Tampa ou ailleurs, des médias avançant qu'il pourrait rebondir à Las Vegas ou Miami. Mais l'heure de la retraite semble donc bien avoir sonné.

Le quarterback des Chiefs, Patrick Mahomes, qui affrontera les Eagles lors du prochain, lui a rendu hommage en postant sur Twitter un emoji représentant une chèvre, "GOAT" en anglais qui est aussi l'acronyme de "plus grand joueur de tous les temps".

Son après-carrière est déjà tout tracé: il deviendra comme beaucoup d'autres avant lui consultant TV après avoir signé un contrat mirobolant de 375 millions de dollars portant sur dix ans avec la chaîne Fox Sports.

Innombrables records

Brady, qui a empoché grâce à ses contrats avec New England et Tampa Bay plus de 330 millions de dollars selon le site spécialisé spotrac, va pouvoir aussi se consacrer à la ligne de vêtements à son nom lancé il y a un an.

Rien ne prédestinait le Californien de naissance choisi en très modeste 199e position de la draft 2000 par New England à une telle destinée.

Mieux que personne dans le sport professionnel, hormis peut-être Tiger Woods en golf et Kareem Abdul-Jabbar en basket, ce champion hors norme a fait rimer durer avec gagner. En témoigne sa collection de trophées Vince-Lombardi: quatre ont été soulevés à plus de 37 ans, un âge canonique en football américain où une carrière dure en moyenne quatre ans et quatre mois et demi.

Les innombrables records (plus de 80 recensés) qui ont accompagné son irrésistible ascension sont autant d'obstacles quasiment impossibles à franchir pour ceux qui auraient l'ambition de rivaliser avec lui dans les livres d'histoire.

L'un de ses plus beaux exploits ? En février 2021, à 43 ans, il remporte le Super Bowl une septième et dernière fois avec les Buccaneers, équipe habituée aux profondeurs de la NFL.

