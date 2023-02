NBA: James fait respirer les Lakers au Garden

LeBron James, la star des Los Angeles Lakers quitte le terrain après le match NBA remporté contre les New York Knicks, à New York, le 31 janvier 2023

Los Angeles (AFP) – Les Lakers, guidés par LeBron James en mode triple-double, ont arraché un précieux succès après prolongation chez les Knicks (129-123), mardi en NBA, pendant que Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard faisaient gagner les Bucks contre Charlotte et les Clippers à Chicago.

Auteur de 28 points, 11 passes et 10 rebonds, "LBJ" a été prépondérant au succès de son équipe, qui en a grandement besoin pour rester dans la course aux play-offs, même si elle demeure 13e à l'Ouest. Son double-pas à 19 secondes de la fin de l'"overtime" a fini d'éteindre les espoirs de remontée de New York au Madison Square Garden, portés par Jalen Brunson, excellent tout du long (37 pts).

Il ne lui manque désormais plus que 89 points pour devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la ligue devant Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Le grand moment devrait vraisemblablement se produire la semaine prochaine, dans trois ou quatre matches.

En attendant, il en a profité pour devenir le 4e meilleur passeur, devant Steve Nash et Mark Jackson. "C'est incroyable, parce que c'est ce que j'aime faire: impliquer mes gars. J'ai essayé de donner la balle au bon moment et au bon endroit tout au long de ma carrière. Mais il faut mettre les paniers derrière pour que ça compte et ce soir ils ont fait un excellent travail. Chaque fois qu'on vous relie aux plus grands, c'est super cool."

Butler sauve Miami

A ses côtés, Anthony Davis (27 pts, 9 rbds) et la recrue japonaise Rui Hachimura (19 pts, 9 rbds) ont cadenassé l'intérieur. Toujours aussi généreux dans l'effort, pour le pire ou le meilleur, Russell Westbrook (17 pts, 8 passes) a su garder de la lucidité dans la prolongation en créant des situations favorables aux Lakers.

Côté New York, toujours 7e à l'Est, Julius Randle n'a pas démérité (23 pts, 12 rbds) dans un match serré qu'Evan Fournier a vu du banc, non sollicité.

A Milwaukee, il a encore fallu que Giannis Antetokounmpo sorte les muscles (34 pts, 18 rbds) pour calmer les velléités de Hornets accrocheurs, à l'image de LaMelo Ball auteur d'un triple-double (27 pts, 11 passes, 10 rebonds).

LaMelo Ball (d.), le meneur des Charlotte Hornets, tente de marquer devant Giannis Antetokounmpo (g.), le pivot des Milwaukee Bucks, durant le match NBA entre leurs deux franchises à Milwaukee, le 31 janvier 2023 © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Cette cinquième victoire consécutive (124-115) permet aux Bucks de conforter leur 2e place.

Plus tôt, Miami s'est imposé (100-97) à Cleveland, grâce à son leader Jimmy Butler (23 pts) parvenu à maintenir un petit écart dans les 90 dernières secondes avec un panier à mi-distance et deux lancers francs cruciaux.

Pourtant 90 secondes plus tôt, c'étaient encore les Cavs (5e) qui menaient (93-92) après un tir réussi de Donovan Mitchell (16 pts, 9 passes). Mais Bam Adebayo a su remettre le Heat (6e) devant avec deux shoots consécutifs qui ont fait mouche (18 pts, 11 rbds).

Jokic et Murray brillent

A l'Ouest, le leader Denver a pu compter sur son double MVP Nikola Jokic auteur d'un gros triple-double (26 pts, 18 rbds, 15 passes) pour vaincre La Nouvelle-Orléans (122-113). Jamal Murray a été aussi déterminant avec 32 points dans la musette.

Pour les Pelicans (8e), pénalisés par l'absence depuis 14 matches de Zion Williamson (ischio-jambier droit), le gros passage à vide se poursuit avec ce neuvième revers d'affilée.

Enfin, les Clippers (4e) ont su effacer 19 unités de retard au milieu du deuxième quart-temps pour prendre l'avantage à la fin du suivant et ne plus le lâcher dans le dernier, à Chicago (108-103).

Kawhi Leonard (33 pts), proche d'un retour à son meilleur niveau après une rupture des ligaments croisés, a été à la fois l'initiateur du come-back et l'homme décisif du "money-time", en volant un ballon à Zach LaVine (18 pts, 14 rbds) à cinq secondes du buzzer, avant d'inscrire deux lancers francs.

Nikola Jokic, la star des Denver Nuggets, inscrit un panier contre les New Orleans Pelicans, à Denver, le 31 janvier 2023 © MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Il a été bien épaulé par Norman Powell (27 pts) en sortie de banc, Nicolas Batum oeuvrant utilement dans l'ombre (6 pts, 5 rbds, 2 interceptions).

© 2023 AFP