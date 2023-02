Pour les Russes, la route des JO-2024 s'annonce incertaine

Une jeune femme brandit un drapeau russe devant le siège du Comité international olympique (CIO), le 5 décembre 2017 près de Lausanne © Fabrice COFFRINI / AFP/Archives

3 mn

Lausanne (AFP) – Y aura-t-il des sportifs russes et bélarusses à Paris pour les Jeux olympiques 2024 ? Si l'Ukraine, soutenue par les pays baltes et la Pologne, réclame d'ores et déjà l'exclusion des deux pays, le CIO travaille à leur réintégration sous bannière neutre.