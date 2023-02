Foot: PSG, la vie sans Mbappé

Paris (AFP) – Privé pour trois semaines de Kylian Mbappé, le PSG va devoir s'habituer à vivre sans son atout-maître offensif dans l'optique du choc européen contre le Bayern Munich mi-février, un apprentissage qui débute dès samedi devant Toulouse lors de la 22e journée de Ligue 1.

Publicité Lire la suite

L'annonce de l'indisponibilité du champion du monde 2018, touché à la cuisse gauche, a fait l'effet d'une douche froide jeudi côté parisien mais il faut désormais trouver la solution pour limiter au maximum l'impact de son absence.

Même si avec Lionel Messi et Neymar le PSG dispose de deux autres monstres en attaque, le forfait de Mbappé, meilleur buteur de la C1 à égalité avec Mohamed Salah (7 réalisations), pourrait s'avérer problématique tant le prodige de Bondy (24 ans), aux statistiques affolantes, apporte des solutions sur le plan tactique et donne des frissons à l'adversaire par sa simple présence sur le terrain.

On ne remplace pas en claquant des doigts un joueur de cette dimension et Christophe Galtier doit désormais résoudre une équation qui ressemble plus à un casse-tête. Car les options alternatives à la disposition de l'entraîneur ne sont pas légion.

Numériquement, Galtier n'a plus que le jeune Hugo Ekitike (20 ans) à aligner au poste d'avant-centre. L'ancien Rémois a d'ailleurs commencé les deux rencontres disputées sans Mbappé en 2023 en L1, quand le N.7 parisien avait eu droit à dix jours de repos pour se remettre de ses émotions du Mondial-2022.

Messi en leader

Or si Ekitike peut très bien faire l'affaire en championnat et contre le Téfécé samedi au Parc des Princes, la titularisation d'un joueur aussi inexpérimenté pour un 8e de finale aller de Ligue des champions face à un cador européen ne va pas forcément de soi. D'autant que ses prestations restent encore largement perfectibles, l'attaquant n'ayant inscrit que 3 buts en L1 cette saison en 14 apparitions, dont 8 en tant que remplaçant.

Lionel Messi à Montpellier, le 1er février 2023 © Pascal GUYOT / AFP

En dehors d'Ekitike, ne restent plus en attaque que l'Espagnol Carlos Soler, très décevant depuis son arrivée l'été dernier, et les deux jeunes Ismaël Gharbi et Ilyes Housni alors que Paris a manqué sa cible au mercato d'hiver après l'échec rocambolesque du prêt du Marocain de Chelsea Hakim Ziyech en raison d'un problème administratif.

L'arsenal offensif semble un peu limite en vue d'affronter le Bayern même si Galtier a affirmé vendredi en conférence de presse qu'il n'avait "pas de regret" de devoir composer avec un effectif limité.

"Le mercato c'est toujours difficile, a-t-il expliqué. On fera avec l'effectif que j'ai à ma disposition. J'ai un effectif de qualité, des jeunes de qualité qui arrivent aussi. Je ne suis pas du tout amer".

L'absence de Mbappé peut toutefois provoquer une sorte d'électrochoc du côté de Lionel Messi en le responsabilisant beaucoup plus et en augmentant son influence. À Montpellier mercredi en L1 (3-1), le septuple Ballon d'Or a pris les choses en main à la sortie de Mbappé, au sein d'une formation parisienne également orpheline de Neymar, qui sera de nouveau forfait samedi en raison d'une "gêne à l'adducteur", selon le club.

Sans Mbappé et en attendant le retour de Neymar, le champion du monde argentin apparaît comme le "facteur X" du PSG.

Neymar à Paris le 29 janvier 2023 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Il y avait beaucoup de connections entre Leo, Kylian et Ney mais je dois maintenant organiser l'équipe autour de Leo", a déclaré Galtier.

"C'est aux joueurs qui vont remplacer Mbappé et Neymar d'élever leur niveau de jeu, d'être disponibles et de saisir cette opportunité. Messi va être dans son registre, dans une zone où il aime évoluer. À Montpellier, il a été un leader naturel et les joueurs se sont mis à son service. Quand Leo se met au service de l'équipe, les joueurs doivent se mettre au service de Leo, c'est une obligation."

© 2023 AFP