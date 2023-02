Judo: Blandine Pont et Priscilla Gneto reines de Bercy

Paris (AFP) – Médaillée de bronze à deux reprises, Blandine Pont a décroché samedi à Bercy sa première couronne au prestigieux Grand Slam de judo de Paris, tout comme Priscilla Gneto, enfin sacrée après dix tentatives.

En plus de ces deux titres, les Bleus sont allés chercher deux autres médailles, en argent avec Cédric Revol, et en bronze grâce à Amandine Buchard, en attendant les deux chefs de file des Bleus, Teddy Riner et Romane Dicko, qui entrent en lice dimanche.

Chez les -48 kg, ce n'est pas forcément Blandine Pont que le bruyant public de l'Accor Arena attendait mais sans doute plutôt sa compatriote Shirine Boukli, N.1 mondiale de la catégorie. Mais pour sa troisième participation au prestigieux tournoi, la double championne d'Europe s'est fait surprendre dès son premier combat.

Blandine Pont en a profité pour se hisser sur la première place du podium après deux médailles de bronze lors des deux dernières éditions. En finale, elle l'a emporté sur un waza-ari marqué au bout d'une minute de combat face à la Serbe Milica Nikolic.

"Ca fait du bien!", a dit en souriant la judokate de 24 ans, qui poursuit en parallèle de sa carrière sportive des études d'odontologie pour devenir dentiste. "(Cette médaille) représente beaucoup de travail, un chemin un peu sinueux avec des échecs, des victoires. J'ai pas lâché, j'ai continué à travailler et aujourd'hui je suis là."

Un peu plus tard, Priscilla Gneto a apporté aux Bleues le deuxième titre de la soirée en -57 kg.

Gneto s'est imposée aux pénalités au cours de la prolongation face à une grosse cliente, la Canadienne Jessica Klimkait, championne du monde 2021 et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.

La Française de 31 ans, révélée par sa troisième place aux JO de Londres en 2012, a dû attendre sa dixième participation au grand rendez-vous de Bercy pour faire retentir la Marseillaise.

Priscilla Gneto à Paris le 4 février 2023 © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Il fallait être patiente! C'était un objectif personnel que j'avais depuis que je fais du judo de remporter le Tournoi de Paris. Maintenant c'est chose faite, donc je suis très contente et très émue", a-t-elle réagi après une finale très serrée.

Dans son combat pour le bronze, Amandine Buchard s'est elle imposée contre la petite soeur de Priscilla Gneto, Astride.

Buchard, qui était la tenante du titre, s'est parée de bronze au terme d'une journée "assez difficile". "J'ai souffert toute la journée", a déclaré la vice-championne olympique de Tokyo, handicapée depuis plusieurs mois par une blessure au dos. "C'est une lutte quotidienne. J'avais l'impression d'être cassée de partout."

"C'est d'autant plus difficile d'affronter une Française. On se connaît par coeur, on est en course pour les Jeux. En plus, elle m'a bien secouée", a reconnu la judokate de 27 ans.

Chez les garçons, la seule médaille est venue de Cédric Revol, en argent en -60 kg. Après une médaille de bronze au Grand Prix du Portugal la semaine dernière, l'Isérois s'est incliné en finale contre l'Azerbaïdjanais Balabay Aghayev.

"C'est un peu frustrant. Je fais le match en ayant mal un peu partout et du coup en étant un peu moins concentré", a avoué le médaillé de bronze européen 2022.

