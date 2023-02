Mondiaux dames de cyclo-cross: un arc-en-ciel à dominante "Oranje"

Hoogerheide (Pays-Bas) (AFP) – Les Néerlandaises, emmenées par Puck Pieterse et Fem van Empel, qui dominent sans partage les cyclo-cross depuis trois saisons, s'avancent en grandissimes favorites des Mondiaux à Hoogerheide, samedi à la veille du duel annoncé entre Wout Van Aert et Mathieu van der Poel chez les hommes.

Après les trois titres consécutifs de la Belge Sanne Cant entre 2017 et 2019, les stars Oranje ont renoué avec leur domination historique en remportant les six médailles en jeu lors des courses de la catégorie "Femmes Elite" de Dübendorf en 2020, d’Ostende en 2021 et de Fayetteville l'an dernier.

Elles ont également pris les sept premières places au classement de la Coupe du monde cette saison. Depuis octobre 2021 et le succès de la Hongroise Blanka Vas à Overijse, plus aucune concurrente hors des Pays-Bas n’a remporté un cyclo-cross de classement (Coupe du monde, Superprestige, Trophée X2O) !

Pour les "autres", comme la championne de Hongrie Vas ou la Belge d'origine française Marion Norbert-Riberolle, accrocher un podium sera donc synonyme de performance.

Compte tenu du choix de Shirin van Anrooij de disputer la course Espoirs, les jeunes (20 ans) Puck Pieterse et Fem van Empel sont les deux immenses favorites à la succession de Marianne Vos, absente en raison de problèmes physiques récurrents depuis le début de l’année.

Tout au long de l’hiver, la championne d’Europe Van Empel et la championne des Pays-Bas Pieterse ont enchaîné les victoires (13 pour van Empel, 9 pour Pieterse).

Excellentes techniciennes, les deux rivales devraient apprécier le tracé suburbain qui fait, à la relance avec des sous-bois, un escalier d’une vingtaine de marches à avaler à chaque tour et une ultime ligne droite en montée.

Un parcours dessinée par Adrie van der Poel, le père de Matthieu, favori de la course masculine avec le Belge Wout Van Aert, dimanche.

