Tournoi des six nations: premières compliquées pour Gatland et Borthwick

Paris (AFP) – Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick doit s'attendre à des débuts difficiles face à l'Écosse, comme Warren Gatland, de retour à la tête du pays de Galles, contre l'Irlande samedi lors de la première journée du Tournoi des six nations.

. La passe de trois pour l'Écosse ?

Vainqueur de l'Angleterre en 2021 (11-6) puis en 2022 (20-17), le XV du Chardon vise un troisième succès consécutif face au voisin honni. Ce n'est plus arrivé depuis quatre victoires de rang entre 1970 et 1972.

Près de cinquante ans plus tard, les coéquipiers de Finn Russell peuvent faire coup double: gâcher la première de Steve Borthwick et plonger le XV de la Rose encore plus dans le doute. "C'est le match le plus important du Tournoi", a d'ailleurs assuré le sélectionneur écossais Gregor Townsend.

Car les Anglais n'en mènent pas large après une année 2022 catastrophique. Borthwick a quitté Leicester pour redresser la barre en s'appuyant sur ce qu'il a su instiller chez les Tigers et en revenant à des choses plus simples. Suffisant pour stopper des Écossais aux dents longues?

. Gatland en sauveur?

Surpris par la Géorgie (13-12) et par l'Italie (22-21), laminé par les All Blacks (55-23) et l'Afrique du Sud (30-14), le pays de Galles est au fond du seau. Pour l'en sortir, la Fédération s'est tournée vers le Néo-Zélandais Warren Gatland mais l'homme aux quatre victoires dans le Tournoi des six nations a du pain sur la planche. D'autant que les préparatifs ont été perturbés par des problèmes hors des terrains: la WRU est minée par des accusations de sexisme, de racisme et d'homophobie qui ont poussé son directeur général à la démission. Cette semaine, une polémique autour d'un chant de supporters, qui évoquait un féminicide, a enflé.

Warren Gatland le 20 octobre 2019 à Oita, Japon © CHARLY TRIBALLEAU / AFP/Archives

Pas vraiment la meilleure façon de lancer le Tournoi des six nations, d'autant que le XV du Poireau affronte l'Irlande, première nation mondiale qui vient de croquer tout crus les All Blacks en Nouvelle-Zélande. Bonne nouvelle pour les supporters gallois: les hommes en vert ne se sont plus imposés à Cardiff depuis août 2019 et un succès 22-17.

