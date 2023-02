Espagne: le Real s'incline à Majorque, le Barça peut prendre le large !

Madrid (AFP) – Le Real Madrid, privé de nombreux cadres, a été surpris 1-0 à Majorque dimanche pour la 20e journée de Liga, et laisse une occasion au FC Barcelone, qui reçoit le Séville FC à 21h00, de prendre huit points d'avance en tête du classement.

En l'absence notamment de Karim Benzema (blessé à l'arrière du genou droit) et de Thibaut Courtois (touché aux adducteurs à l'échauffement), le Real a plié dès la 13e minute par un but contre son camp de Nacho Fernandez, qui a dévié un centre dans ses propres cages de la tête, et a manqué de répliquer à la 59e sur un penalty de Marco Asensio repoussé par Predrag Rajkovic.

Une défaite qui arrive au pire des moments pour les Merengues : les hommes de Carlo Ancelotti, déjà distancés en Liga, rejouent dans trois jours contre Al-Ahly dans le cadre de la Coupe du monde des clubs, et continuent de s'enfoncer dans leur mauvaise passe de début 2023, à trois semaines du huitièmes de finale décisif de Ligue des champions contre Liverpool.

Une défaite qui "fait très mal"

"C'est une défaite qui fait très mal. On s'était préparé à cela : un match dur, avec beaucoup de fautes, des interruptions de jeu... Mais on n'a pas le temps de ressasser cette défaite. On a le Mondial des clubs, que l'on veut gagner, et ensuite on se battra pour la Liga jusqu'à la fin", a rebondi "Carletto" en conférence de presse d'après-match.

"Depuis la Supercoupe d'Espagne, l'équipe va mieux. Les sensations sont bonnes. On a eu des blessures qui n'étaient pas prévisibles, mais globalement, l'équipe va beaucoup mieux", avait pourtant souligné Ancelotti samedi en conférence de presse.

Mais entre les fautes à gogo et la frustration non-contenue de Vinicius, rien n'a fonctionné pour les Madrilènes.

Le technicien italien a bien tenté de bouleversé son schéma tactique à la 70e minute, en faisant sortir Asensio, Dani Ceballos et Aurélien Tchouaméni pour faire entrer Mariano Diaz, David Alaba et Toni Kroos... mais rien n'y a fait.

Mariano a bien failli ramener le Real à égalité à la 87e, mais sa reprise de volée acrobatique n'a pas trouvé le cadre.

Majorque, en majuscule

Et en plus de cette distance qui se creuse entre le leader et son dauphin, le Real commence à s'inquiéter de son infirmerie : juste avant le coup d'envoi, le gardien titulaire Thibaut Courtois s'est blessé à l'échauffement, et c'est donc sa doublure Andreiy Lunin qui a gardé les cages madrilènes dimanche à Palma de Majorque.

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, blessé à l'échauffement avant le match à Majorque, le 5 février 2023

Avec ce succès majuscule, Clément Grenier et les Majorquins enchaînent une quatrième victoire de rang à domicile, et se replacent à la 10e place du classement, à trois petits points des places qualificatives pour les compétitions européennes.

La "Maison blanche" a essuyé là son 3e revers de la saison en Liga, après celui à Villarreal le 7 janvier (2-1) et celui sur la pelouse de son voisin, le Rayo Vallecano (3-2) le 7 novembre. Depuis huit journées, le Real n'a gagné que quatre matches.

Le Barça, lui, n'a perdu qu'un seul match cette saison en championnat. Mais le Real doit aussi regarder dans son rétroviseur : en cas de succès cet après-midi (18h30) à domicile contre Valladolid, la Real Sociedad reviendra à seulement une victoire (trois petits points) du Real Madrid au classement.

