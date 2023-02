Judo: "Ce n'était pas facile de revenir", avoue Riner après son titre au Tournoi de Paris

Paris (AFP) – Victorieux du Grand Slam de Paris dimanche à Bercy, le décuple champion du monde de judo Teddy Riner a reconnu que la reprise après sa blessure à une cheville avait été difficile mais se dit "prêt à travailler" pour sa préparation olympique.

Q: Que représente pour vous cette victoire à Paris après votre blessure et à 18 mois des Jeux de Paris-2024 ?

R: "Ça fait plaisir! Remonter sur ce Tournoi de Paris, c'était important dans la préparation (pour les JO). Même avec 70% de mes capacités, je suis content. Je n'ai pas montré un judo extraordinaire. Mais voilà, ça fait partie de la préparation. Avec la blessure que j'ai eue, ce n'était pas facile de revenir. Je suis content aujourd'hui d'avoir réussi pour mon staff et ma famille, pour tous les gens qui sont venus, d'être allé jusqu'à cette finale chercher la médaille d'or."

Q: Est-ce que vous repartez de ce tournoi avec davantage de certitudes ?

R: "Très peu! Très peu, mais bon, je mise tout dans l'entraînement, je mise tout dans le travail qu'on va effectuer après ce tournoi. Forcément, j'ai débloqué des points, mais on est encore très loin de mon meilleur niveau. Je suis encore très loin du niveau que j'avais avant de me blesser. Mais il faut rester positif. Il reste encore un an et demi et je suis prêt à travailler. (La cheville) ne m'a pas embêté, on va continuer à travailler avec le staff. La prévention, à mon âge (Riner a 33 ans, NDLR), c'est important et on va continuer l'entraînement."

Q: Retrouver le public français vous a-t-il permis de prendre la température de l'ambiance qu'il y aura aux JO?

R: "Ça donne envie, ça donne à réfléchir parce que ça va arriver vite, mine de rien. Mais du coup, on sait à quoi s'attendre. Se mettre une pression à la maison. Ne pas glisser. C'était important de monter sur ce tournoi à un an et demi des Jeux."

