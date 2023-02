Tournoi des six nations: l'Italie a opéré "un changement presque culturel" de son système de jeu, selon Lamaro

Rome (AFP) – Le capitaine italien Michele Lamaro a évoqué samedi le "changement presque culturel" qu'a subi le système de jeu des Transalpins, désormais davantage porté vers l'attaque, à la veille d'affronter le XV de France à Rome, lors de la première journée du Tournoi des six nations.

"Par rapport à il y a un an, on a fait de grands pas en avant: on a revisité notre système de jeu, il est question d'un changement presque +culturel+ dans notre façon d'appréhender une rencontre", a expliqué le troisième ligne en conférence de presse.

Avec des résultats notables: la saison dernière, la Squadra a ainsi remporté son premier match dans le Tournoi depuis 2015 en dominant les Gallois à Cardiff (22-21), un exploit qu'elle a réitéré à l'automne en battant l'Australie, là encore sur le fil (28-27).

Terminé le temps où les Italiens, acculés par des adversaires meilleurs qu'eux, "se contentaient de défendre et de contenir les équipes adverses", a souligné le jeune capitaine de 24 ans.

"A présent, dès qu'on peut, on lance des attaques, on essaie de mettre en difficultés nos adversaires et surtout on n'hésite plus à contre-attaquer", a assuré Lamaro.

"On a davantage confiance car on se sait dangereux, et ça se voit: on est plus heureux de jouer avec le ballon", a-t-il résumé, tout en admettant que l'Italie avait encore du mal à gérer ses fins de rencontre.

Une nouvelle philosophie du jeu italien symbolisée par l'arrière Ange Capuozzo, dont les courses et les cadrages-débordements ont ravi les supporteurs du XV d'Italie en 2022. Et pas que, puisque le joueur du Stade toulousain (23 ans, 7 sél.), né à Grenoble et dont les grands-parents étaient napolitains, a été élu révélation mondiale de l'année en novembre.

"Certes, Ange a un jeu de jambes spectaculaire mais il n'est rien sans le collectif: sans le travail effectué par nous, les avants, les espaces derrière, il ne les trouverait pas", a estimé le troisième ligne.

"On n'en est pas non plus à se dire qu'on va lui donner le ballon et attendre de voir ce qu'il va en faire", a souri Lamaro.

L'Italie entame son Tournoi 2023 dimanche contre la France au Stadio olimpico, avant de se déplacer à Londres lors de la 2e journée.

