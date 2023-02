Séisme: le footballeur ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant dans les décombres en Turquie

Le milieu de terrain ghanéen Christian Atsu à Ismaïlia, en Egypte, le 25 juin 2019 © OZAN KOSE / AFP/Archives

1 mn

Accra (AFP) – Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien joueur de Chelsea et Newcastle, a été retrouvé vivant dans les décombres du tremblement de terre qui a fait plus de 5.000 morts en Turquie et en Syrie, a déclaré mardi l'ambassadrice du Ghana en Turquie.