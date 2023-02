Mondiaux de ski alpin: Bassino domine le super-G devant Shiffrin, l'Italie encore à la fête

Méribel (France) (AFP) – Marta Bassino a remporté le super-G des Mondiaux de ski alpin mercredi à Méribel devant la vedette américaine Mikaela Shiffrin, devenant la deuxième Italienne sacrée sur la piste du Roc de Fer après Federica Brignone lundi, en autant de courses.

Bassino a obtenu sa deuxième médaille mondiale après l'or du parallèle gagné à Cortina d'Ampezzo (Italie) en 2021, tandis que Shiffrin est montée pour la douzième fois sur un podium mondial, se rapprochant du record (quinze) détenu par l'Allemande Christl Cranz.

Si elle n'est pas parvenue à remporter l'or, Shiffrin a toutefois lancé ses Championnats du monde, après être sortie dans le combiné lundi.

La skieuse du Colorado a terminé la course à onze centièmes de Bassino, devant l'Autrichienne Cornelia Huetter et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, troisièmes ex-æquo à 33 centièmes de l'Italienne.

Meilleure Française, Tessa Worley a pris la 9e place à 58/100.

Sur la piste du Roc de Fer, ce n'était pas Bassino mais bien sa compatriote Brignone qui était favorite, après sa victoire dans le combiné lundi, assortie d'une démonstration lors de la manche de super-G.

Mais "Fede" n'est pas parvenue à skier aussi rapidement, terminant la course à la huitième place.

"Le ski était là, mais c'était un super-G beaucoup plus facile, alors que ce matin je pensais que cela irait plus vite, a soufflé Brignone en zone mixte après la course. Il n'y avait pas trop de vitesse."

La victoire de Bassino constitue donc une petite surprise. La skieuse de 26 ans ne s'est jamais imposée dans un super-G de Coupe du monde, se contentant de quatre podiums.

Cette saison, elle montait toutefois en puissance, après ses troisièmes places obtenues en janvier, à Sankt Anton (Autriche) puis Cortina d'Ampezzo.

Jeux d'ombre et de lumière

Pour attirer la lumière, c'est dans l'ombre du Roc du Fer que Bassino a bâti sa victoire, confortée dans le mur de la piste, là où de nombreuses skieuses attendues ont perdu du temps.

L'Italienne Marta Bassino en action avant de remporter le Super-G féminin de la Coupe du monde de ski à Méribel en France le 8 février 2023 © Lionel BONAVENTURE / AFP

Ce fut notamment le cas de Brignone. "Avant l'ombre, il y a un passage où j'avais prévu de rester tout le temps sur la gauche, mais je ne l'ai pas fait (...) J'ai perdu beaucoup de vitesse."

La course était très ouverte, puisque cinq skieuses différentes avaient remporté les super-G de Coupe du monde disputés cet hiver: Brignone, Shiffrin, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel et les Suissesses Corinne Suter et Lara Gut-Behrami.

Championne du monde en titre avant la course, et championne olympique de la spécialité, Gut-Behrami n'a terminé qu'à la sixième place.

Cette nouvelle victoire italienne pare de vert, blanc et rouge la piste en clair-obscur, avant la descente samedi (13h30), où la transalpine Sofia Goggia est très attendue.

