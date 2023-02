NBA: James s'élève un peu plus haut dans la stratosph"air" Jordan

Los Angeles (AFP) – Désormais meilleur marqueur de l'histoire de la NBA devant Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James continue d'écrire à 38 ans sa légende, ravivant le débat quant à savoir qui de lui ou de Michael Jordan est le plus grand basketteur de tous les temps.

La barre avait été fixée très, très haut -38.387 points- par Abdul-Jabbar au soir du 5 avril 1989. Une éternité à l'échelle du sport moderne (plus de 38 ans). Pourtant, il y en eut entre-temps des scoreurs impénitents qui se sont succédé, les Karl Malone (3e, 36.928 pts), Kobe Bryant (4e, 33.643 pts) et évidemment Michael Jordan (5e, 32.292).

Seulement cinquième de cette liste, "MJ"? Oui, mais il a joué moins longtemps que les autres, 15 saisons et 1.072 matches, pour une moyenne record, en revanche, de 30,1 points. "LBJ" tourne à environ 27 points sur 20 saisons et désormais 1.410 rencontres, tout en ayant des taux supérieurs aux passes décisives et aux rebonds.

LeBron James (D), alors chez le Miami Heat, et la légende Michael Jordan, #6 of the Miami Heat hugs Michael Jordan, lors d'un match de play-off de la NBA, le 28 avril 2014 à Charlotte © STREETER LECKA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Même si Abdul-Jabbar, avec ses six titres en dix finales, ses six trophées de MVP, ses 19 All-Star Games reste dans la discussion, le débat sans fin pour désigner le "GOAT", le meilleur joueur de tous les temps, se concentre plus que jamais entre Jordan et James.

"LBJ", quatre fois meilleur joueur de la saison, a aussi disputé dix finales, huit d'affilée même (2011-2018). Mais cela s'est soldé par six échecs et quatre bagues de champion avec Miami (2012, 2013), Cleveland (2016), et les Lakers (2020).

Kareem Abdul-Jabbar remet symboliquement le ballon de meilleur marqueur de l'histoire de la NBA à LeBron James, le 7 février 2023 à Los Angeles © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Jordan 100% champion

Ce bilan négatif constitue le talon d'Achille de son palmarès pourtant gargantuesque. Sur le plan de la "gagne", "LBJ" souffre de la comparaison face à "MJ" l'invincible et ses six sacres (1991-1993/1996-1998) avec Chicago, auxquels s'ajoutent cinq trophées de MVP et dix titres de meilleur marqueur de la saison.

"C'est pour ça que Jordan est unique. Parce que lui n'a jamais perdu de finale. Et ça change tout. C'est indépassable. A moins de trouver un joueur qui en joue sept sans en perdre une", souligne auprès de l'AFP l'ancien joueur et entraîneur Jacques Monclar, consultant pour BeIn Sports.

Bien placé pour en parler, l'ex-lieutenant de Jordan, Scottie Pippen, sextuple champion également, a lui assuré: "Il n'y a aucun match auquel je participerais, où je choisirais LeBron James plutôt que Michael Jordan. Pas si je veux le gagner".

LeBron James dépose le ballon dans le panier lors du "match du record" entre ses Lakers et Oklahoma City, le 7 février 2023 à Los Angeles © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sur le plan du jeu, beaucoup pensent pourtant que James, en plus d'exceller dans la longévité, a une palette plus fournie, son QI basket, son agilité, sa puissance physique, en faisant un prototype unique capable de jouer à tous les postes, avec le même talent et la même efficacité -il est actuellement le 4e meilleur passeur de l'histoire par exemple.

"Quand on s'arrête au joueur de basket le plus complet, LeBron James est meilleur", estime ainsi l'ancienne star des Pistons Isiah Thomas.

Autre ex-gloire des années 1980, l'ancien "dunker" d'Atlanta Dominique Wilkins observe que "LeBron a toujours eu un avantage physique et technique sur ses adversaires et la mentalité qui va avec. En gros, il leur dit +je peux faire ce que je veux, quand je le veux+".

LeBron 100% activiste

D'autres tempèrent en arguant que la NBA d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a trente ans. "Tous ceux qui débattent du statut de GOAT, ne réalisent pas que Michael serait en triple-double à 40 points de moyenne aujourd'hui!", dit l'ancien entraîneur George Karl, qui perdit une finale avec Seattle contre Chicago en 1996.

La légende des Chicago Bulls Michael Jordan lors d'un match de NBA contre les Indiana Pacers, le 7 mars 1997 à Chicago © VINCENT LAFORET / AFP/Archives

"Mais c'est assez remarquable de voir un des meilleurs joueurs de l'histoire être capable d'encore progresser avec l'âge", insiste toutefois le coach de Golden State Steve Kerr.

L'ex-idole des Lakers Magic Johnson proposait déjà finalement un résumé plutôt convaincant en 2020: "LeBron est le joueur le plus polyvalent de l'histoire, celui qui rend les autres meilleurs. Mais le plus grand de tous les temps, c'est toujours Michael Jordan. James a néanmoins encore une chance de le rattraper s'il gagne d'autres titres".

Là où, en revanche, il n'y a pas débat, c'est sur le plan de l'activisme.

Du temps où il jouait, Jordan n'a jamais pris part à la lutte contre l'injustice raciale, quand James est le premier à se faire entendre, sur les réseaux sociaux notamment, et à agir. Sa voix est, de loin, celle qui porte le plus bien au-delà du sport.

Son implication est totale: il a fondé une école, financé des programmes d'aide, crée une association pour inciter les Noirs à voter.

Financièrement, Jordan a aussi fini par mettre la main au portefeuille pour combattre le racisme, mais très récemment, dans le sillage de l'affaire George Floyd qui ébranla le pays en 2020.

