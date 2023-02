Tournoi des six nations: Sexton, toujours bon pied, bon oeil

Dublin (AFP) – S'il a fixé l'âge de sa retraite à 38 ans, après le prochain Mondial, la vista et la patte de Johnny Sexton restent des atouts majeurs des Irlandais qui reçoivent la France samedi, pour la 2e journée du Tournoi des six nations.

"Je suis ravi de pouvoir enfin le dire. J'ai tourné autour du pot pendant six mois, toujours réticent à parler du Mondial quand on n'est pas sûr d'y être", avait confié le joueur à l'annonce de sa décision, il y a presque un an.

S'il aura 38 ans dans 5 mois, et sauf blessure, il ne fait aujourd'hui aucun doute qu'il disputera son quatrième Mondial, en France, cet automne.

Samedi dernier, il a encore inscrit douze points dans la victoire inaugurale au pays de Galles (34-10), avec un jeu au pied remarquable -- cinq tentatives réussies sur cinq tentées -- dans une équipe qui a fait forte impression.

"Je ne crois pas avoir jamais été aussi nerveux qu'avant ce match", a-t-il pourtant admis après.

Victime, début novembre, d'une béquille contre l'Afrique du sud, l'ouvreur n'avait depuis joué que 63 minutes, lors d'un match entre sa province, le Leinster, et le Connacht avant de sortir blessé à la pommette, ce qui lui a valu une opération.

Record de points dans le Tournoi en vue

Contre les Gallois, il a encore dû être remplacé à la 68e, peu après avoir subi un plaquage haut.

Johnny Sexton à Dublin le 5 février 2022 © Paul Faith / AFP

Il a expliqué avoir été victime d'une béquille sur l'action mais, compte tenu de son passé chargé en commotions, il a été examiné plusieurs fois par l'encadrement médical irlandais avant de pouvoir s'entraîner normalement mardi.

L'âge ne semble en tout cas pas avoir de prise sur lui et le sélectionneur Andy Farrell a encore assuré mardi n'avoir "aucun doute dans (sa) tête" sur le sujet. "Il n'a aucune excuse et doit être à son meilleur niveau" pour jouer, a-t-il insisté.

"Les jeunes gars m'aident", avait affirmé, pour sa part, Sexton avant le Tournoi. "Si je ne m'amusais pas à leur côté et en étant dans leur équipe, je ne jouerais plus. Ils sont le plus grand facteur (de ma longévité)", avait-il ajouté à l'orée de son 14e Tournoi.

Quatorze, comme le nombre de points qui le séparent du record absolu dans cette compétition, détenu par son rival en début de carrière, Ronan O'Gara (557 pts).

Malgré déjà 110 sélections, il sait qu'il ne pourra pas atteindre l'Irlandais le plus capé, Brian O'Driscoll (133), même si le XV du Trèfle se hisse jusqu'en finale du Mondial.

"Jusqu'à la dernière goutte"

Mais il a déjà marqué l'histoire du rugby irlandais, son avènement comme demi d'ouverture indiscutable après la retraite de O'Gara, en 2013, correspondant à une période faste du rugby insulaire, vainqueur du Tournoi en 2014 et 2015 puis en 2018 avec le Grand Chelem à la clé cette année-là.

Il a, bien évidemment, quelques souvenirs homériques au Stade de France, comme ce drop victorieux (15-13) de plus de 40 mètres à la 3e minute du temps additionnel de la première journée du Tournoi qui a ouvert la voie au Grand Chelem de 2018, année où il a été désigné meilleur joueur du monde.

Johnny Sexton à Wellington, Nouvelle-Zélande, le 16 juillet 2022 © Marty MELVILLE / AFP/Archives

A sa vista, qui lui permet de ne presque jamais se tromper entre jeu à la main ou au pied dans la distribution, et à la fiabilité de sa botte, il a ajouté au fil des ans des qualités de meneur qui ont fait de lui un choix évident pour le capitanat depuis le Mondial-2019.

Cette compétition reste une frustration majeure avec la correction contre la Nouvelle-Zélande en quart de finale (46-14), un cap que son équipe n'a jamais franchi.

"On a démarré un voyage il y a quatre ans et il se terminera cette année pour ce groupe. L'an prochain, ce sera un nouveau groupe, un nouveau cycle", a-il confié récemment.

"On veut tout donner jusqu'à la dernière goutte et n'avoir aucun regret".

"J'ai entendu parler de joueurs partis à la retraite en espérant que leur équipe fasse moins bien. C'est naturel, mais je veux être en mesure de me dire que j'ai fini (mon travail) et fait tout ce que je pouvais et, alors, je pourrai soutenir les gars", a-t-il conclu.

