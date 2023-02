Athlétisme: Armand Duplantis s'impose avec 6,06 m à Berlin

Berlin (AFP) – Le Suédois Armand Duplantis a remporté le concours de saut à la perche du meeting en salle de Berlin, avec un saut à 6,06 m, échouant ensuite à trois reprises à 6,22 m, un centimètre de mieux que son record du monde.

Champion olympique (2021), du monde (2022) et d'Europe (2022) en titre de la spécialité, "Mondo" Duplantis a bouclé vendredi son 42e concours à six mètres ou plus, le deuxième de l'hiver après ses 6,10 m à Uppsala (Suède) il y a une semaine.

A Berlin, Duplantis a passé à son premier essai les quatre premières barres à 5,60 m, 5,82 m, 5,91 m et 6,06 m, avant de bloquer dans sa tentative de record du monde. Il était seul en lice après 5,91 m puisque le Philippin Ernest John Obiena et l'Australien Kurtis Marschall se sont arrêtés à 5,82 m.

Duplantis a encore deux autres compétitions à son programme cet hiver pour tenter d'améliorer son record du monde (6,21 m établi le 24 juillet 2022 à Eugene), son objectif affiché: Liévin dans une semaine (15 février) et Clermont-Ferrand dix jours plus tard (25 février). Après, il se décidera pour une éventuelle participation aux Championnats d'Europe en salle à Istanbul (2-5 mars).

