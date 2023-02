F1: Ferrari lève le voile sur sa monoplace 2023 et affiche ses ambitions face à Red Bull

Photo transmise par Ferrari de la nouvelle SF-23, des pilotes Carols Sainz Jr et Charles Leclerc entourant Frédéric Vasseur le 14 février 2023 XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / FERRARI / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

© Handout / FERRARI PRESS OFFICE/AFP