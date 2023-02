Boxe: Estelle Mossely conserve sa ceinture IBO des poids légers

Paris (AFP) – Près d'un an après sa dernière sortie chez les professionnels, Estelle Mossely, championne IBO des poids légers, a conservé sa ceinture en battant la Malawite Anisha Basheel aux points, vendredi à Paris.

Dès la fin de son combat, la championne olympique 2016 a annoncé son passage en super-légers pour aller chercher la ceinture WBC Silver et ainsi se placer en challenger officielle pour la réunification des ceintures.

Un objectif de plus pour la Française, qui vient de se lancer dans une carrière de promoteur et qui espère également aller chercher son billet pour les Jeux olympiques de Paris l'an prochain.

"Croyez-moi, on va l'arracher cette deuxième médaille d'or", a-t-elle lancé au public après sa victoire.

Sous les lustres et les colonnades de la salle Wagram, l'une des plus anciennes salles de spectacle de Paris qui a vu passer d'illustres noms de la boxe, de Georges Carpentier à Marcel Cerdan, Mossely s'est imposée par décision unanime des trois juges (100-90, 99-91, 99-91).

Plus mobile et plus technique que son adversaire (25 ans, 1,73 m, 11 v. dont 10 avant la lim., 8 d.), la Française a fait la différence dès le début des échanges. "Je sentais sur la longueur qu'elle commençait à fatiguer mais elle était tenace. J'avais l'impression que mes coups ne l'ébranlaient pas", a toutefois reconnu Mossely.

"Après elle a fait des erreurs techniques, elle était plus lente que moi donc j'ai réussi à la contrer, à tourner sur mes attaques pour la mettre dans le vent", s'est-elle félicitée.

"Sport et culture"

Le dernier combat professionnel de Mossely remontait à mars 2022 à Dubaï lorsqu'elle avait battu l'Argentine Yanina del Carmen Lescano aux points. Avec ce succès face à Basheel, classée 18e à l'IBO, la boxeuse de 30 ans reste invaincue avec désormais 11 victoires en 11 combats chez les pros.

La Française Estelle Mossely championne IBO des poids légers, a conservé sa ceinture en battant la Malawite Anisha Basheel aux points, le 17 février 2023 à Paris © Emmanuel DUNAND / AFP

Cet affrontement était initialement prévu en fin d'année 2022 à Kinshasa mais avait été annulé à la dernière minute, faute de budget suffisant de la part des organisateurs locaux. Cette fois, la Française a pris les choses en main en prenant une licence de promoteur pour organiser elle-même la rencontre.

Trois combats, dont un amateur, étaient au programme de la soirée, présentée comme "un mélange de sport et de culture". Spectacle de danse, défilé de mode et concert ont ainsi ponctué l'événement.

En parallèle de sa carrière professionnelle, Estelle Mossely s'est aussi lancée dans la course aux Jeux olympiques 2024 de Paris. Elle a franchi une première étape au début du mois en disputant un tournoi de pré-sélection qui lui a assuré sa place pour les Jeux européens en juin prochain, qui seront eux-mêmes qualificatifs pour les JO. Avant ce rendez-vous, elle participera également aux Championnats du monde amateur du 15 au 26 mars en Inde.

"Ça fait beaucoup d'objectifs différents mais j'ai pris la mesure du challenge", a-t-elle assuré.

