Angleterre: Arsenal reprend les commandes

Londres (AFP) – Mené deux fois au score, Arsenal a réussi à l'emporter à Aston Villa (4-2) et à reprendre la tête de la Premier League, samedi, lors de la 24e journée.

Avec 54 points, les Gunners repassent devant Manchester City, qui en a 51 mais avec une meilleure différence de buts et qui se déplace à Nottingham Forest dans l'après-midi.

Trois jours après leur défaite (1-3) à domicile dans le choc contre leur principal rival, une réaction des Londoniens était attendue et elle est finalement venue en toute fin de match.

Face à Aston Villa où leur ancien entraîneur Unai Emery semble avoir réussi à installer son jeu, Arsenal a encore parfois manqué d'efficacité offensive et défensive, mais a compensé par un mental à toute épreuve.

L'ouverture du score, dès la 5e minute, en a été l'illustration, Ollie Watkins trouvant trop facilement l'espace avant de se jouer tout aussi facilement de William Saliba et d'adresser une frappe croisée aussi puissante que précise pour tromper Aaron Ramsdale (1-0, 5e).

Mais après un sauvetage incroyable de Tyrone Mings devant Eddie Nketiah, à quelques centimètres de la ligne (12e), Arsenal est revenu à hauteur sur une volée foudroyante de Bukayo Saka (1-1, 16e).

Un quart d'heure plus tard, après une très belle combinaison et un ballon qu'Emiliano Buendia a laissé passer entre ses jambes, Philippe Coutinho a remis les Villans en tête avec sang-froid (2-1, 31e).

Les Gunners ont encore réussi à égaliser sur un corner joué en retrait par Martin Odegaard et repris sèchement à ras-de-terre et sans contrôle par Oleksandr Zinchenko pour son premier but avec son nouveau club (2-2, 61e).

La fin de match a été très indécise, Odegaard ratant le cadre alors qu'il était seul au point de pénalty (77e) avant que Leon Bailey ne voie sa puissante tentative déviée sur la transversale par Ramsdale (82e).

Le Brésilien d'Arsenal Gabriel Martinelli contre Aston Villa à Birmingham le 18 février 2023 © Geoff Caddick / AFP

La libération est finalement venue d'un coup de billard dans le temps additionnel: une frappe de 22 mètres de l'extérieur par Jorginho a heurté le coin de la lucarne avant de rebondir sur le crâne du gardien Emiliano Martinez et de rentrer dans le but (2-3, 90+3).

Gabriel Martinelli a a ajouté un quatrième but dans des cages désertées par Martinez, monté sur le corner de la dernière chance, mais les Gunners ont prouvé qu'il n'avaient pas abdiqué.

