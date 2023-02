Espagne: Griezmann délivre l'Atlético

Madrid (AFP) – Merci Grizou ! Grâce à un but tardif d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid a dominé l'Athletic Bilbao 1-0 dimanche au Metropolitano lors de la 22e journée de Liga et revient à deux points de la Real Sociedad (3e, 43 pts), accrochée 1-1 par le Celta Vigo samedi.

Les Colchoneros ont longtemps buté sur la défense basque, mais à un quart d'heure du terme, l'international français aux cheveux roses s'est faufilé dans la défense basque et a conclu l'action par une frappe croisée parfaitement ajustée (73e) pour offrir la victoire aux siens.

Un but célébré face au virage des Ultras rojiblancos, le poing rageur brandi dans leur direction. Il s'agit du 7e but de la saison en Liga pour Griezmann, redevenu le véritable maître à jouer offensif des Madrilènes.

"Il est déterminant pour nous. Super-important. Quand il va bien, l'équipe joue à un tout autre niveau. En termes de circulation, de passes, d'associations... quand lui va bien, on a plus d'options pour attaquer. Il nous a permis de jouer avec deux attaquants devant lui, et c'est ainsi qu'on a trouvé le chemin du but", a rappelé Diego Simeone après le match.

Antoine Griezmann (à droite) face au défenseur espagnol de Bilbao Dani Vivian le 19 février 2023 sur la pelouse de l'Atlético Madrid. "Quand il va bien, l'équipe joue à un tout autre niveau", dit de lui Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros © OSCAR DEL POZO / AFP/Archives

Les Colchoneros s'offrent un sixième match sans défaite en Liga, et une quatrième victoire sur leurs cinq derniers matches. Une belle dynamique qui arrive au meilleur des moments, à une semaine du derby madrilène face au Real Madrid pour le compte de la 23e journée de Liga.

L'Athletic Bilbao, qui a pu jouer avec son maillot traditionnel rayé rouge et blanc pour les 125 ans du club (le club basque est d'ailleurs à l'origine du motif du maillot de l'Atlético), n'a pas démérité: les hommes d'Ernesto Valverde ont eu des occasions nettes de marquer les premiers, surtout en première période, mais n'ont jamais réussi à percer la muraille Jan Oblak.

Le jeune gardien de l'Athletic Bilbao Julen Agirrezabala à l'échauffement le 19 février 2023 avant le match de Liga face à l'Atlético Madrid. La doublure d'Unai Simon a longtemps mis en échec les attaquants colchoneros © OSCAR DEL POZO / AFP/Archives

Les Basques aussi ont pu compter sur un gardien de grande classe: le jeune Julen Agirrezabala (22 ans), doublure d'Unai Simon, a livré de multiples arrêts décisifs pour maintenir les siens à flots.

Mais avec cette défaite, ils calent à la 7e place, aux portes des places européennes, à deux longueurs du Rayo Vallecano, accroché 1-1 par le Séville FC dans l'après-midi.

Dans la soirée (21h00), le FC Barcelone reçoit Cadix au Camp Nou pour tenter de conserver son avance en tête du classement.

