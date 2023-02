Mondiaux de biathlon: Boe privé de carré d'or à "Boeberhof"

Oberhof (Allemagne) (AFP) – Ni septuplé, ni carré d'or en individuel : le dernier week-end des Championnats du monde de biathlon à Oberhof n'a pas souri au Norvégien Johannes Boe, battu par deux Suédois en mass start dimanche, comme la veille par les Français avec le relais masculin.

Au lendemain de l'or en relais masculin, le meilleur Français du jour, Quentin Fillon Maillet, se classe sixième, avec deux tours de pénalité, à 1 min 10 de la tête.

Aux portes de deux performances inédites, Boe a vu ses espoirs s'envoler en deux jours. En course pour devenir le premier biathlète à rafler les quatre épreuves individuelles dans une quinzaine mondiale, le Norvégien de 29 ans a trébuché sur la dernière marche sous la pluie dimanche, "seulement" troisième de la mass start, derrière Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma.

La veille, le relais norvégien, grandissime favori, n'avait obtenu que la médaille d'argent derrière les Bleus.

Dans la dernière course masculine dimanche, c'est pourtant Boe qui est arrivé en tête sur le pas de tir pour le dernier tir debout, avec quelques secondes d'avance sur le duo suédois. Mais même quand on domine son sport de la tête et des épaules et qu'on est invaincu depuis début 2023, la fameuse dernière balle n'a rien d'évident. C'est elle qui lui a coûté la victoire, quand Samuelsson et Ponsiluoma faisaient eux le plein.

Comme Bjoerndalen et Fourcade

Avec 17 sur 20 au tir, Boe a finalement franchi la ligne 38 secondes derrière Samuelsson, sans-faute derrière la carabine, et presque 30 derrière Ponsiluoma, deuxième avec deux fautes.

Le Suédois Sebastian Samuelsson à Oberhof, Allemagne, le 19 février 2023 © Christof STACHE / AFP

"C'est un super athlète, un super mec, c'est très particulier de pouvoir le battre, surtout un jour comme aujourd'hui", avec un tel enjeu.

Le rouquin norvégien s'arrête à trois médailles individuelles en une édition des Mondiaux, comme Ole Einar Bjoerndalen et Martin Fourcade avant lui, eux chacun à deux reprises, comme Raphaël Poirée et comme aussi l'Allemande Laura Dahlmeier, la Norvégienne Liv Grete Skjelbreid et l'Ukrainienne Olena Zubrilova.

Avec cinq médailles d'or collectionnées à Oberhof au total, en ajoutant les relais (mixte et mixte simple), il fait là aussi bien que sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland (2020) et Dahlmeier (2017). Mais il ne devient pas le premier à en amasser six.

Avec sept médailles en sept courses enfin, il égale aussi la performance (possible seulement depuis 2019 et l'introduction du relais mixte simple) de Roeiseland en 2020.

En or 24 heures plus tôt en relais hommes, l'équipe de France masculine quitte elle la forêt de Thuringe sans le moindre podium individuel, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2009, avant l'ère Martin Fourcade.

Le Norvégien Johannes Thingnes Boe à Oberhof, Allemagne, le 19 février 2023 © Christof STACHE / AFP

La mass start féminine clôt les Mondiaux-2023 dimanche après-midi.

Même battu en individuel pour la première fois en 2023, Boe est reparti du village allemand avec un panneau, offert par les organisateurs, où on pouvait lire: "Boeberhof".

