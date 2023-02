Mondiaux de ski alpin: le slalom pour Kristoffersen, les regrets pour Noël

Courchevel (France) (AFP) – Le champion olympique Clément Noël a manqué d'un rien le podium du slalom, dernière épreuve des Mondiaux de ski alpin dimanche à Courchevel, où le Norvégien Henrik Kristoffersen a triomphé devant le Grec AJ Ginnis, auteur d'une performance historique.

Pour une poussière de temps, trois centièmes, Clément Noël a raté une belle occasion de finir les Championnats du monde de ski alpin en beauté devant un public enfin exalté.

Les regrets sont grands pour le champion olympique, auteur d'une faute qui l'a fait reculer au huitième rang de la première manche. Solide sans être brillant sur un second tracé difficile, le Vosgien a manqué la médaille d'un rien face à l'Italien Alex Vinatzer.

"Trois centièmes, c'est très, très peu, j'aurais pu les trouver à peu près partout, surtout en première manche, a-t-il commenté après la course. Il faut bien qu'il y ait un quatrième. C'est dommage que ce soit moi, parce qu'on est en France, le public était vraiment au rendez-vous, c'était une ambiance de dingue et il manque la cerise sur le gâteau."

Cette performance frustrante ressemble à la saison du skieur de 25 ans, qui n'a terminé que quatre des dix courses qu'il a disputées cet hiver.

Le Norvégien Henrik Kristoffersen à Courchevel le 19 février 2023 © Fabrice COFFRINI / AFP

Pinturault seul médaillé français

"Dans les deux dernières étapes de la Coupe du monde, le ski était plutôt bon. Franchement, si je ne fais pas une erreur en première manche, je fais partie des premiers", a-t-il voulu retenir.

Les Bleus quittent leurs Mondiaux avec seulement deux médailles, remportées par Alexis Pinturault (or du combiné, bronze du super-G) en première semaine. "Pintu" n'a pris que la vingtième place du slalom dimanche.

Henrik Kristoffersen a effectué une remontée spectaculaire, qui lui a fait gagner quinze places pour le mener à l'or.

Champion du monde du géant à Are (Suède) en 2019 et vainqueur de deux slaloms de Coupe du monde cet hiver (Garmisch-Partenkirchen et Wengen), "Kristo", 28 ans, a patiné dans la première manche avant de retrouver de la vitesse dans la seconde, sur un tracé très différent.

Ce retournement de situation montre à quel point la première manche était serrée, sur un tracé piégeux: 19 skieurs se tenaient en une seconde.

"Un podium aurait déjà été une belle réussite après le 16e temps de la première manche, a admis Kristoffersen en conférence de presse. J'ai 49 podiums en Coupe du monde en slalom, j’ai presque tout gagné sauf les Jeux olympiques et les Mondiaux, donc il était temps !"

Le Norvégien a également effectué un changement clé de matériel entre les deux manches. "Il ne fonctionnait pas super bien. On a fait des changements pour la deuxième manche qui ont amélioré les choses."

Ginnis premier médaillé grec

À l'inverse, l'Autrichien Manuel Feller a chuté de la première place à la septième entre les deux manches, échouant à apporter à l'Autriche sa première médaille d'or de la quinzaine. Cette nation où le ski est roi finit des Mondiaux sans la récompense suprême pour la première fois depuis 1987, à Crans Montana (Suisse).

Le Grec AJ Ginnis (up) à Courchevel le 19 février 2023 © Jeff PACHOUD / AFP

En revanche, AJ Ginnis (28 ans) a fait preuve d'une constance admirable en terminant les deux manches à la deuxième place, pour finalement donner à la Grèce son premier podium aux Mondiaux de ski alpin.

Skieur grec depuis 2020 après avoir un temps porté le maillot des États-Unis, il a eu une carrière hachée par six opérations des genoux, la dernière en août 2021.

Ce costaud, skieur de "seconde zone" au niveau mondial jusqu'alors, avait annoncé sa grande forme avec une deuxième place dans le slalom de Chamonix il y a deux semaines. C'était là aussi un premier podium grec sur le circuit mondial.

"C'est un rêve qui se réalise, s'est-il réjoui. Revenir de blessures, essayer de trouver des financements pour ça... Il y a deux semaines, c'était déjà fou, ce podium. Chamonix nous a donné confiance en notre travail."

Né d'une mère américaine et d'un père hellène, Ginnis a grandi en Grèce et appris à skier sur les pentes du Mont Parnasse.

