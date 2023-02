Foot/C1: le Real humilie Liverpool (5-2) et prend une option pour les quarts

Liverpool (AFP) – Le Real Madrid, vainqueur à Liverpool 5 à 2, a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions au terme d'un match d'une intensité rare mardi à Anfield.

Le Real Madrid, rapidement mené 2-0 après 14 minutes de jeu sur des buts de Nunez (4e) et Salah, a puni une équipe de Liverpool dont la défense s'est littéralement désintégrée. Les champions d'Espagne ont fait la différence grâce à des doublés de Vinicius Junior (21e, 36e) et de l'inévitable Karim Benzema (55e, 67e) et une réalisation de Militao (47e).

