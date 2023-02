Foot/C3: Nantes, une histoire marquée par des grandes joutes européennes

le joueur de Manchester United, Ryan Giggs (C), tente de passer les défenseurs nantais, Mathieu Berson (G) et Mauro Cetto (D), le 20 février 2002 sur la pelouse du stade de la Beaujoire à Nantes, lors du match Nantes/Manchester United comptant pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de football. AFP PHOTO VALERY HACHE Manchester United, Ryan Giggs (C), vies with Nantes ' defender Mathieu Berson (L) and Mauro Cetto (R) 20 February 2002 as part of Nantes vs Manchester United Champions League match, held in Nantes, Western France.

© Valery HACHE / AFP/Archives