Italie: Milan retrouve Maignan et Ibrahimovic et rejoint l'Inter

Rome (AFP) – L'AC Milan a retrouvé Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic mais surtout une âme pour battre l'Atalanta (2-0) et rejoindre à la deuxième place de la Serie A l'Inter Milan, battue à Bologne (1-0), dimanche lors de la 24e journée.

Publicité Lire la suite

Toujours plus seul devant, le leader Naples profite du faux-pas des Nerazzurri pour compter désormais dix-huit points d'avance sur son premier poursuivant: vainqueur samedi à Empoli (2-0), le Napoli peut s'autoriser six défaites lors des quatorze dernières journées sans perdre la tête!

A ce rythme, Osimhen and co pourraient décrocher dès fin avril ou début mai le troisième scudetto de l'histoire du club, après les deux de l'époque Maradona (1987, 1990).

L'Inter, fatiguée après la victoire contre Porto (1-0) mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions, a craqué sur la fin sur une frappe en force de Riccardo Orsolini (76e) après une relance ratée de la défense.

"On a pris un but à ne pas prendre. On est énervé parce que, certes, on arrivait d'un match épuisant, mais on doit clairement faire mieux", a pesté Simone Inzaghi sur Sky Sport.

Le stade Renato-Dall'Ara se confirme comme un stade maudit pour l'entraîneur milanais. C'est déjà à Bologne que son Inter avait perdu le titre la saison dernière à cause d'une défaite surprise en avril (2-1).

Bologne remonte à la 7e place, à proximité des strapontins européens. Pour le grand plaisir de son entraîneur Thiago Motta: "Je suis fier de voir la symbiose qui s'est créée autour de l'équipe."

Maignan tranquille, "Ibra" ovationné

L'AC Milan n'a pas laissé passer l'occasion de rejoindre son rival.

Après un mois de janvier noir, le champion a retrouvé Mike Maignan dans la cage, après cinq mois d'absence, et Zlatan Ibrahimovic, qui a enfin débuté sa saison, neuf mois après avoir été opéré du genou. Mais il a surtout retrouvé des jambes, une défense (quatrième match consécutif sans encaisser de but) et une âme.

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic à la fin de la rencontre entre Milan et l'Atalanta en Serie A le 26 février 2023 à Milan © Marco BERTORELLO / AFP

Mike Maignan a passé une soirée tranquille face à une "Dea" muselée et ce sont les autres Bleus Olivier Giroud et Theo Hernandez qui ont brillé. Sur une remise de Giroud, Hernandez a repris de volée du gauche: son missile a heurté le poteau avant d'entrer après avoir rebondi sur l'infortuné gardien de la Dea Juan Musso (26e).

"Je le compte comme mon but", a souri Hernandez sur DAZN.

"On a vécu un moment difficile mais on est redevenu le Milan que nous étions avant", a-t-il ajouté.

Rafael Leao, après avoir été maladroit, s'est rattrapé en fin de match en envoyant Junior Messias signer le 2-0 (86e).

Ibrahimovic, lancé dans le bain à la 74e minute à la place de Giroud, devra attendre pour marquer. Mais il a savouré l'ovation de San Siro, heureux de retrouver enfin sa légende de 41 ans.

Dans le bas du classement, La Spezia (17e) et la Salernitana (16e) ont fait de bonnes opérations dans la course au maintien. Les premiers ont décroché un bon nul à Udine (2-2) pour la première du nouvel entraîneur Leonardo Semplici et les seconds ont facilement battu Monza (3-0) pour la première victoire de Paulo Sousa, arrivé sur le banc le 15 février.

© 2023 AFP