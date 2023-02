L1: Lens manque le podium, Lyon se relance avant OM-PSG

Paris (AFP) – Accroché à Montpellier (1-1) samedi, Lens a perdu des points dans la course au podium de Ligue 1, au contraire de Lyon, reparti de l'avant à Angers (3-1) avant le classique Marseille-Paris SG, choc au sommet de la 25e journée dimanche.

En attendant le duel électrique entre l'OM et le PSG au Vélodrome (20h45), le championnat de France est doucement monté en température samedi, avec deux affiches déséquilibrées... au moins sur le papier.

Car le RC Lens, toujours dans la course à la Ligue des champions au milieu des grosses cylindrées de l'Hexagone, n'a pas su capitaliser sur l'ouverture du score précoce d'Angelo Fulgini (4e) à la Mosson.

En deux minutes à l'heure de jeu, la tournure du match a changé. Kevin Danso a trouvé la barre montpelliéraine, manquant de peu de creuser l'écart... Et Faitout Maouassa a égalisé dans la foulée de la tête (59e), offrant un point précieux aux Héraultais (quatorzièmes) pour le maintien.

Les Sang et Or, quatrièmes, reviennent certes à hauteur de Monaco (50 points), mais les victoires se font rares (trois en Ligue 1) depuis le début de l'année 2023.

"Il nous manque un peu de réussite, d'efficacité. Il va falloir en faire plus pour remporter les matches. On sait qu'on n'a pas le budget des autres équipes mais on s'accroche", a réagi Florian Sotoca sur Canal +.

Angers pense à la L2

Si Lens reste placé pour les places européennes, Lyon continue d'y croire. Battu 2-1 à Auxerre la semaine passée, l'OL s'est remis dans le droit chemin à Angers en s'imposant 3-1, au terme d'une rencontre pas toujours maîtrisée par les joueurs de Laurent Blanc.

Le milieu brésilien de Lyon Thiago Mendes (d), entouré de Maxence Caqueret (de dos), Castello Lukeba (2eG) et Rayan Cherki (g) après le premier but de leur équipe lors du match de Ligue 1 entre Angers et Lyon (1-3) le 25 février 2023 à Angers © Jean-Francois MONIER / AFP

"Je suis content de la victoire. Le contenu, je n'en suis jamais content. Mais les points valent cher, il y avait deux équipes sur le terrain qui les voulaient, pour diverses raisons", a assumé l'entraîneur.

Les "raisons" évoquées par Blanc ne sont pas à chercher bien loin: les Angevins, bons derniers, avaient absolument besoin de points pour croire encore au maintien, là où l'OL ne pouvait plus imaginer décemment une place européenne en cas de nouveau revers.

Les Rhodaniens ont finalement rempli leur objectif, grâce notamment au premier but de leur recrue Amin Sarr.

L'OL se replace provisoirement au huitième rang, avec 38 points. Soit six de moins que Lille, l'actuel détenteur de la cinquième place, la dernière qui assure un ticket pour l'Europe (barrages de la Ligue Europa Conférence).

Lyon en saura davantage sur la forme des prétendants à l'Europe dimanche: après la victoire de Lille contre Brest (2-1) vendredi, deux derbies sont au programme, Nantes-Rennes (15h00) puis Monaco-Nice (17h05).

Pour Angers, l'issue de la saison semble inévitable. "Il y a un plan A et un plan B mais le plan B de la Ligue 2 doit être envisagé", a concédé l'entraîneur Abdel Bouhazama.

