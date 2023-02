NBA: James (Lakers), blessé à un pied, pourrait être absent plusieurs semaines (médias)

2 mn

Los Angeles (AFP) – La superstar de la NBA LeBron James pourrait être absent plusieurs semaines, en raison d'une blessure au pied droit, rapportent lundi les très renseignés The Athletic et ESPN, ce qui constituerait un coup dur pour les Lakers dans la course aux play-offs.