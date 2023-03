Six nations: Tournoi terminé pour Haouas le récidiviste

Toulouse (AFP) – Suspendu quatre semaines après son carton rouge contre l'Ecosse, le pilier du XV de France Mohamed Haouas ne rejouera plus dans le Tournoi des six nations et la question de sa participation à la Coupe du monde se pose en raison d'une indiscipline récurrente.