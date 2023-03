Biathlon: Fillon Maillet positif au Covid et forfait jusqu'à Oslo

Paris (France) (AFP) – Le double champion olympique 2022 Quentin Fillon Maillet est positif au Covid et forfait pour la fin de l'étape de Nove Mesto (République tchèque) et celle d'Oestersund (Suède) le week-end prochain, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, a-t-il annoncé sur Twitter.

"Rattrapé par le COVID avant la poursuite. Retour à la maison demain en espérant revenir pour les finales d’Oslo", mi-mars, a tweeté le Français.

Outre la poursuite de Nove Mesto programmée ce samedi (13h50) et les épreuves de relais mixtes de dimanche, le vainqueur de la Coupe du monde 2022 manquera toute l'étape d'Oestersund le week-end prochain, avant un possible retour pour le dernier rendez-vous à Oslo.

Plus tôt, l'encadrement de l'équipe de France avait annoncé que le biathlète était malade et forfait pour la poursuite de samedi, sans donné plus de détails.

En milieu de semaine, le Norvégien Sturla Laegreid, plus proche poursuivant de Johannes Boe dans la course au gros globe de cristal, avait dû renoncer à l'étape de Nove Mesto en raison du Covid également.

Fillon Maillet, 5e au classement général de la Coupe du monde, avait pris la 14e place du sprint jeudi, qui détermine l'ordre de départ et les écarts de la poursuite.

L'étape de Nove Mesto se termine dimanche par des relais mixtes et sera suivie dès jeudi par l'avant-dernière étape de la saison à Oestersund.

L'équipe de France est déjà privée jusqu'à la fin de la saison d'Émilien Jacquelin, qui a décidé de faire un longue pause après les Mondiaux en raison d'un "manque de fraîcheur physique et mentale".

