L1: Mbappé dépasse Cavani: 201 buts pour le Paris SG

Paris (AFP) – Kylian Mbappé est entré un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain à seulement 24 ans en devenant le seul meilleur buteur du club, après son 201e but contre Nantes, samedi, dépassant les 200 unités d'Edinson Cavani.

D'une frappe croisée du gauche, le champion du monde 2018 a trompé Alban Lafont, la gardien "canari", pour la 26e journée de Ligue 1.

"Kyky" a décidément le sens du spectacle, il avait égalé l'Uruguayen six jours plus tôt à Marseille (3-0), en signant un doublé spectaculaire.

Il a même battu le record avec le brassard sur le bras, après la sortie - en grimaçant - de Marquinhos.

Le Parc des Princes lui a réservé une ovation monstre, criant sept fois son nom à l'appel du speaker, comme son numéro de maillot.

Après le match, Mbappé a été honoré sur la pelouse. Il a remercié notamment "les supporters", et annoncé qu'il voulait aller "toujours plus haut", et que "ça commence dès mercredi" à Munich.

A grandes foulées

Tous les supporters parisiens espèrent qu'avec cette forme tonitruante, le champion du monde poursuivra au Bayern Munich sa quête des records. Le PSG doit renverser mercredi la défaite de l'aller au Parc des Princes (1-0) pour voir les quarts de finale de la C1. Il y a deux ans il avait signé un doublé à l'Allianz Arena (3-2)...

Kylian Mbappé contre Nantes, le 4 mars 2023 au Parc des Princes © FRANCK FIFE / AFP

En attendant, Mbappé poursuit à grandes foulées les records du club. Il a dépassé Cavani en cinq saisons et demie (depuis 2017), quand le "Matador" avait mis sept ans pour marquer ses 200 buts.

Il a marqué 137 de ses buts parisiens en L1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des champions.

Depuis une saison et demie, Mbappé est le leader de cette équipe. "Il y a un PSG sans Mbappé et un PSG avec Mbappé", soupirait le Marseillais Matteo Guendouzi, adversaire déconfit du Classique.

Le président Nasser Al-Khelaïfi pouvait se féliciter dans les couloirs du Stade Vélodrome d'avoir réussi à prolonger son trésor pour deux années, l'été dernier.

Désormais recordman des buteurs, "Kyk's" n'est plus très loin du Top 20 parisien au nombre de matches joués. Il a disputé son 247e contre Nantes et s'approche de Jean-Claude Lemoult, 20e avec 266 matches. Mais il est encore loin des 435 matches de Jean-Marc Pilorget (1er), plutôt menacé par Marco Verratti (405 matches), mais le milieu italien était suspendu contre les Canaris.

Papin dans le viseur

Mbappé grimpe aussi dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de l'histoire du Championnat de France. Il rejoint Jacky Vergnes (153 buts) à la 18e place et il a Jean-Pierre Papin dans le viseur. JPP est 17e avec 156 buts.

Pour dépasser le roi Delio Onnis (1er) et ses 299 buts, il faudrait que le Bondynois reste encore quelques saisons au PSG. Or son contrat court jusqu'en 2024, et le meilleur buteur de l'histoire des finales de Coupe du monde avec 4 buts, devant les 3 buts de Geoff Hurst (Angleterre), Pelé (Brésil) et Zinédine Zidane (France) risque d'avoir des prétendants dès cet été, à un an de la fin de son contrat...

Les Parisiens Kylian Mbappé (g), Sergio Ramos (c) et Lionel Messi contre Nantes, le 4 mars 2023 au Parc des Princes © FRANCK FIFE / AFP

En début de saison, il est passé à quelques centièmes de seconde de chiper à Michel Rio le record du but le plus rapide en L1. Le 21 août dernier Mbappé a marqué contre Lille au bout de 8 secondes 6 centièmes, alors que le Caennais l'avait fait contre Cannes après 7 secondes et 72 centièmes, le 15 février 1992.

Un autre record lui tend les bras, celui d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 53 buts. Mbappé en est déjà à 36.

Celui de sélections, détenu par Lloris (145 capes) est un peu plus loin, mais à 24 ans le prodige pulvérise tous les temps de passage, avec déjà 66 sélections.

En Ligue 1, il reste un record que Mbappé n'a pas touché, les septuplés de Jean Nicolas avec le FC Rouen (contre Valenciennes en 1938, 9-1) et d'André Abegglen avec Sochaux (encore contre VA en 1935, 12-1). Il s'est arrêté à un quadruplé contre Lyon, le 7 octobre 2018 (5-0)...

© 2023 AFP