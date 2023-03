Tennis: Tommy Paul et Alex de Minaur en finale après avoir déjoué les pronostics

Acapulco (Mexique) (AFP) – L'Américain Tommy Paul et l'Australien Alex de Minaur, déjouant les pronostics, s'affronteront samedi en finale du tournoi ATP 500 d'Acapulco, au Mexique, au terme duquel ils sont assurés de revenir dans le Top 20 mondial.

En demi-finale vendredi, Tommy Paul, tête de série N.7, a tout d'abord pris le meilleur sur son compatriote Taylor Fritz (N.3), au bout d'une rencontre de plus de trois heures, conclue en trois sets dont deux tie-breaks 6-3, 6-7 (2/7), 7-6 (7/2). Quant à de Minaur (N.8), il a aussi eu besoin de trois manches pour venir à bout, au beau milieu de la nuit mexicaine, du Norvégien Holger Rune (N.4), 3-6, 7-5, 6-2.

Actuel 23e joueur mondial, Paul, 25 ans, a pris un départ idéal et semblait même se diriger vers une victoire plutôt rapide en deux sets, obtenant une balle de match. Mais Fritz, 5e au classement ATP, est parvenu à renverser la tendance et à contraindre son compatriote à un 3e set.

"Ça a été un vrai combat, ça n'a pas toujours été une partie de plaisir, mais ça reste un match incroyable", a réagi le vainqueur, au terme d'une rencontre qui établit un nouveau record de durée à Acapulco (3h25).

De Minaur et Rune, respectivement 22e et 10e à l'ATP, ont à peine été plus rapides dans une seconde demie qui a duré 2h48 minutes et s'est terminée à trois heures du matin.

Alex De Minaur à Acapulco, Mexique, le 4 mars 2023 © RODRIGO ARANGUA / AFP

C'est le Norvégien qui a le mieux débuté, remportant la première manche 6-3, mais l'Australien a alors trouvé les ressources nécessaires pour égaliser à un set partout, avant de prendre le large 3-0 dans l'ultime manche. Victime de crampes, Rune n'est pas parvenu à combler ce retard.

"J'ai énormément travaillé hors des courts, et peu sont autant préparés que moi à jouer des parties aussi longues", s'est félicité de Minaur qui, à 24 ans, est en quête d'une septième titre sur le circuit -le dernier à Atlanta en 2022.

Tommy Paul cherchera lui à remporter un deuxième titre, après celui conquis à Stockholm en 2021.

Jusque-là, de Minaur a remporté les trois confrontations entre les deux joueurs.

