Euro d'athlétisme en salle: Kevin Mayer remporte l'or de l'heptathlon, premier titre français

Istanbul (AFP) – Pour la troisième fois de sa carrière, Kevin Mayer a été sacré champion d'Europe de l'heptathlon en salle dimanche à Istanbul, apportant à la France un premier titre dans ces championnats.

Mayer a dû se battre jusqu'au bout du 1.000 m, la dernière des sept épreuves, pour résister au Norvégien Sander Skotheim. L'Estonien Risto Lillemets a décroché la médaille de bronze.

Après deux jours où il a alterné le bon et le moins bon, Mayer (31 ans) n'avait pas su se détacher de ses concurrents comme il en a l'habitude.

Le recordman du monde du décathlon, âgé de 31 ans, a pris le départ du 1.000 m avec 101 points d'avance, soit environ neuf secondes, sur Skotheim, un adversaire plus jeune (20 ans) et plus rapide que lui sur la distance. Comme prévu, le Norvégien a mis le feu au 1.000 m mais a craqué un peu sur la fin (2 min 37 sec 82), permettant à Mayer de le dominer de 30 points au classement, 6.348 points contre 6.318.

Double champion du monde et double vice-champion olympique du décathlon, disputé l'été en plein air, Mayer a décroché un troisième titre de champion d'Europe de l'heptathlon en salle après 2017 et 2021. Il est également champion du monde en salle 2018 de la discipline.

Dans une équipe de France d'athlétisme en difficulté, il a été le seul médaillé aux derniers Championnats du monde de Eugene (Etats-Unis) en juillet 2022 (or du décathlon) et constitue la plus solide chance de médaille aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

