Mexique: l'ultra-marathon des Tarahumaras, bien plus qu'une course à pied

Urique (Mexico) (AFP) – Ils se sont élancés dès l'aube dimanche à l'assaut des profonds canyons de la Sierra Tarahumara dans le nord-ouest du Mexique, pour l'un des ultra-marathons les plus éprouvants, les plus originaux et les plus généreux au monde.