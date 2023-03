Incidents du Stade de France: l'UEFA rembourse les supporters de Liverpool

Lausanne (AFP) – L'UEFA va rembourser tous les billets des supporters de Liverpool pour la dernière finale de la Ligue des champions à Paris, émaillée de nombreux incidents dont les fans des "Reds" ont d'abord été tenus pour responsables avant d'être entièrement dédouanés.

Durement critiquée mi-février par un rapport d'enquête indépendant, l'organisation européenne a annoncé mardi qu'elle allait reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19.618 billets, et qu'elle le chargerait d'organiser ensuite les remboursements.

Les supporters du Real Madrid, vainqueur de la finale du 28 mai 2022 (1-0), et d'autres spectateurs concernés par le chaos au Stade de France pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas, ajoute l'UEFA dans son communiqué.

"Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters" le 28 mai 2022, "et grâce à ce programme nous allons rembourser ceux qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade", a déclaré Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA.

Fans doublement accusés

Alors que le sujet a fortement mobilisé les organisations de supporters, "nous avons pris en compte un grand nombre de points de vue exprimés publiquement et en privé et nous pensons avoir conçu un système complet et équitable", a plaidé le dirigeant.

Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale, dont le coup d'envoi avait dû être retardé de 37 minutes, avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre.

L'enquête indépendante mandatée par l'UEFA a conclu à la "responsabilité première" de l'instance sportive dans ces graves incidents, critiquant par ailleurs l'usage par la police française de gaz lacrymogènes et de sprays au poivre.

Surtout, ce rapport dédouane entièrement les fans des "Reds", accusés dans un premier temps par l'UEFA d'être arrivés en retard au stade, puis, en particulier par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'avoir massivement présenté des billets falsifiés.

Les experts avaient conclu qu'il n'y avait "aucune preuve d'un nombre anormalement grand de supporters sans billets ou avec des billets pas valables". Ils avaient fustigé les chiffres des autorités, "faussement gonflés et exagérés", et suggéré que cette exagération avait pu avoir pour objet de "détourner la responsabilité des échecs opérationnels".

"Cela n'excuse pas l'UEFA"

Ils s'étaient par ailleurs dits "éberlués" que les autorités françaises aient assimilé les supporteurs de Liverpool à des hooligans, "une idée fausse inexplicable", et qu'elles aient mis en place le dispositif de maintien de l'ordre en fonction de cette image.

Des supporteurs de Liverpool et la police franaçise au Stade de France le 28 mai 2022 © Thomas COEX / AFP/Archives

"Des supporteurs ont été gazés, volés, attaqués, des gens ont eu peur pour leur vie. Ce qui aurait dû être le point d'orgue de la saison pour ceux venus d'Angleterre et d'Espagne s'est avéré être un maelström de chaos", avait rappelé mi-février Spirit of Shankly, l'un des principaux groupes de fans des "Reds".

Dans un sobre communiqué, Liverpool précise qu'il s'agit "d'une politique de remboursement de l'UEFA" et renvoie toute question vers l'organisation européenne, tandis que Spirit of Shankly et l'Association des supporters handicapés de Liverpool estiment que l'instance a "fait un peu de chemin vers la reconnaissance de sa part du fiasco".

"Mais cela n'excuse pas l'UEFA, ne les exempte pas de critiques ou ne diminue pas la nécessité de mettre en oeuvre toutes les recommandations de l'autorité indépendante", poursuivent les deux organisations.

