NBA: Boston craque encore sur la fin à Cleveland

Los Angeles (AFP) – Cleveland, grâce notamment à 40 points de Donovan Mitchell, a renversé Boston (118-114 a.p.), qui a encore dilapidé une confortable avance au score, lundi en NBA, où Joel Embiid en a planté 42 pour permettre à Philadelphie de repousser Indiana (147-143).

Les Celtics (2e) sont dans le dur actuellement, même s'ils font tout pour ne pas lâcher prise. Ce troisième revers de rang, le quatrième en cinq rencontres, qui a pour conséquence de laisser Milwaukee se détacher en tête à l'Est, en a encore été la preuve.

Car ils ont longtemps contrôlé les débats, comptant 15 unités d'avance au troisième quart-temps, avant de baisser de pied face à la résistance des Cavs (4e), menée par Evan Mobley (25 pts, 16 rbds, 3 contres) et Mitchell, persévérant (14/34 aux tirs, 11 rbds) à défaut d'être adroit. Le meneur a réussi des paniers cruciaux, dont ce dunk, après dribble croisé, qui a remis les siens en selle durant l'"overtime".

En face, Grant Williams (12 pts) cauchemardera certainement d'avoir manqué ses deux lancers francs à 8/10e de la fin, sans quoi Boston aurait le sourire.

Coup de fatigue

Les absences de Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams III, ménagés, ont été aussi préjudiciable. Les prolongations ne réussissent pas aux C's, déjà battus la veille par New York, au terme de deux fois cinq minutes supplémentaires très fatigantes, et dont le bilan en la matière est de sept défaites sur onze disputées, dont trois contre... les Cavs !

Aussi, malgré la solide performance de Jaylen Brown (32 pts, 13 rbds, 9 passes), le finaliste de la saison passée subit manifestement un coup de fatigue et va devoir trouver un second souffle, en vue des play-offs dans cinq semaines.

Sa 2e place n'est cependant pas encore à portée des Sixers (3e), qui ont grignoté une victoire chez des Pacers (12e) accrocheurs, à l'image de Tyrese Haliburton, intenable (40 pts, 16 passes) dans un match où les défenses étaient en "opération portes ouvertes" (58% de réussite aux tirs des deux côtés).

Joel Embiid, qui n'a pas besoin de ça pour s'illustrer, s'est régalé (11/16 aux tirs) tout en étant parfait aux lancers francs (19/19), James Harden brillant par son altruisme (14 pts, 20 passes, 9 rbds). Dans leur sillage, Philly a fait la différence dans le "money-time", malgré 15 pions de Haliburton dans les deux dernières minutes qui ont vainement maintenu le suspense.

A Miami, c'est le Heat a qui a eu le dernier mot face aux Hawks (130-128), qui ont pourtant compté 15 longueurs d'avance au premier quart-temps, alors portés par Trae Young (25 pts au total).

Jokic sauve Denver

Mais Jimmy Butler (26 pts, 9 rbds, 9 passes) et un banc très performant (58 pts) ont permis à l'équipe floridienne de coiffer son adversaire sur le poteau, à la grande satisfaction de l'entraîneur Erik Spoelstra. "Nos gars sont des compétiteurs. Ils aiment ce genre de match. Moi, j'ai l'estomac qui se noue, mais ces gars-là adorent ça."

Miami conforte sa 7e place, celle de premier barragiste pour les play-offs, devant ce concurrent direct qu'est Atlanta (8e).

En road-trip à l'Ouest, les Raptors ont eu cru réussir le gros coup de la soirée chez les Nuggets, leaders de la conférence, puisqu'ils ont mené quasiment tout du long, jusqu'à ce que Nikola Jokic en décide autrement, pour guider Denver à sa quatrième victoire de rang (118-113).

Le double MVP (17 pts, 13 rbds, 9 passes) a fait passer les siens devant à 1 min 15 sec de la fin (112-111), avant que Jamal Murray (24 pts), Michael Porter Jr ( 20 pts) et Aaron Gordon (19 pts) ne s'appliquent aux lancers francs pour assurer l'essentiel, malgré le menaçant Fred VanVleet (21 pts, 14 passes).

Enfin, Portland s'est imposé à Détroit (110-104), grâce à Damian Lillard en triple-double (31 pts, 13 passes, 12 rbds), pour reprendre aux Lakers la 11e place, aux portes des barrages.

